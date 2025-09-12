Vitasović nam tjedan dana nakon spektakla u Areni objasnio kako je pobijedio Stošića: 'Ovo je bila taktika'

FNC 24 priredba u punoj zagrebačkoj Areni ispunila je očekivanja i donijela pravi borilački spektakl o kojemu će se dugo pričati. Vrhunac večeri bila je fenomenalna borba, pet rundi 'rata' u kavezu, u kojemu je FNC-ov teškaški prvak Ivan Vitasović pobijedio Darka Stošića i obranio pojas.

Tjedan dana nakon te 'lude' noći u Areni Vitasović je za Net.hr otkrio svoje dojmove i opisao nam kako je iz njegove perspektive izgledao meč sa Stošićem.

"Sad ovako kad malo rezimiram stvarno tehnički vrhunski odrađena borba. Ova borba je moja najbolja borba u karijeri. Pobijedio sam, znao sam što mi je činiti od prve do zadnje sekunde, slušao kut i uspješno uzeo svih pet rundi", rekao je na početku Vitasović pa objasnio svoju taktiku:

"Taktika je bila, naravno, držati ga na distanci ulaziti s pojedinačnim udarcima ili maksimalno udarcima od tri kombinacije. Tri udarca po kombinaciji, ne ostati na nekoj poludistanci, jer tu je najopasniji i trebalo ga je staviti na zadnju nogu. Jer Darko kad krene diktirati tempo, tu je najopasniji. Trebalo je konstantno bacati veliki volumen udaraca da on ne može uspostaviti svoj ritam. Ako se približi, onda pokušate rušiti. Ako se uspije rušiti, ako ne onda nastaviti dalje i kažem, držati ga na distanci ulaziti s udarcima. Ne ostajati na poludistanci gdje bi on mogao plasirati udarac. To je bila taktika za za njega."

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav rat teškaša! Vitasović i Stošić otvorenom razmjenom otvorili meč

Otkrio je Vitasović i da ga je Stošić u jednom trenutku opasno uzdrmao.

" A je, je. Pa sigurno, on je pogodio s nekih pedesetak udaraca. Mislim da je bila treća ili četvrta runda kada me bio uzdrmao čak. Nije to primijetio, ali zabljesnulo mi je tad pred očima na par sekundi. Nije to bio neki knockdown, ali osjetio sam udarac. Ali nije to bilo baš toliko jako da me poremetilo.

POGLEDAJTE VIDEO: Stošić je pokušao iz očaja, ali to je bilo to! Ovako je Vitasović završio meč

Nakon 'rata' u kavezu, strasti su se smirile, a Vitasović je opisao kako su izledali trenuci sa Stošićem poslije meča.

"Pa ništa, sve normalno. Bili smo zajedno u medicinskoj sobi i primali infuziju. Naravno, razgovaraš kad odradiš 'rat'. Nema više zle krvi, samo poštovanje. Sad što točno smo si rekli ne znam jer ne znam, ali mislim da osim nekih normalnog razgovora nije bilo ničega više. Nije bilo potrebe za bilo kakvim nadmetanjem niti ičim drugim", objasnio je.

Za kraj je dao ocjenu spektakla u Areni.

"Kad sam ja tamo ja toliko ne doživljavam uopće cijeli event. Jednostavno, jer sam fokusiran na sebe. Kasnije sam pogledao neke borbe, nisam još sve, ali dobio sam utiske drugih ljudi da je bio fantastičan događaj i da svi željno iščekuju kada će biti ponovo tako nešto", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji teškaš FNC-a nakon pravog rata: 'Svi ste sumnjali u mene, nemojte sr**i po komentarima'