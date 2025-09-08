Javio se glavni krivac za incident u zagrebačkoj Areni: 'Ispričavam se, Mirko je pokazao da je...'

Borba večeri između Ivana Vitasovića i Darka Stošića na FNC 24 spektaklu u subotu u Areni Zagreb obilježena je incidentom izvan kaveza, kada je tijekom posljednje runde iz Stošićevog kuta prema publici poletjela boca s vodom.

Incident je izazvao trener Darka Stošića David Radulović koji je bio iznerviran potezima Mirana Fabjana te je njega gađao bocom. Međutim, ona je pogodila Mirka Cro Copa i njegova sina pa je došlo do koškanja. O svemu se sada oglasio sam Radulović koji se obratio putem svog Instagram profila.

"Želim se obratiti povodom situacije koja se sinoć dogodila. U žaru borbe i velikih emocija, reagirao sam ishitreno i pogrešno - potezom koji nije bio dostojan vrijednosti koje sam godinama gradio. Najiskrenije se ispričavam svima koji su bili pogođeni ovim događajem, kao i publici te organizatorima. Srećom, posljedice nisu bile ozbiljne, svjestan sam da je moglo biti mnogo gore". započeo je Radulović, a prenosi Fight Site.

"Razumijem da u sportu dolazi i do provokacija te nesportskog ponašanja, ali ništa od toga ne može biti izgovor da izgubimo kontrolu. Emocije nikada ne smiju prevladati nad samokontrolom. Sport me naučio da su disciplina, poštovanje i fair play temeljne vrijednosti. Sinoć sam odstupio od jednog od tih principa i to sigurno nije primjer koji želim davati - ni borcima koje treniram, kao ni mladima koji prate sport, niti bilo kome drugome. Ovaj događaj za mene je važna lekcija. Ubuduće ću se još snažnije truditi da svojim ponašanjem potvrdim upravo ono što učim druge - smirenost, disciplinu i poštovanje."

"Mirko je veliki šampion i u ovoj situaciji postupio je u skladu s okolnostima, a kasnije je pokazao da je veliki gospodin. Upućujem izvinjenje Forgaču i FNC-u, ali i zahvalnost svemu što čine za ovaj sport. Ovo je moje jedino i posljednje obraćanje povodom ove situacije. Sportski pozdrav, David."

