Forgačev odvjetnik o incidentu: 'Taj čovjek je već prijavljen zbog kaznenog djela iznude prema mojem klijentu'

Na subotnjem FNC 24 spektaklu u zagrebačkoj Areni došlo je do fizičkog sukoba između šefa organizacije Dražena Forgača i bivšeg borca Abrahama Aree.

Što se dogodilo?

Naravno, kako to već obično biva u današnjem modernom digitalnom vremenu, kad svatko ima pametni telefon i sve se snima, snimka je osvanula u medijima i nastao je slučaj o kojem se piše, a da se niti ne zna što se, u biti, dogodilo.

Prema riječima svjedoka, incident je započeo kada je navodno Are prvi nasrnuo na Forgača, koji mu je potom uzvratio. Ubrzo su intervenirali zaštitari, oborili bivšeg borca na pod i izveli ga iz dvorane, nakon čega je intervenirala i policija.

Ranije tijekom dana portal Net.hr razgovarao je s čelnikom FNC organizacije Draženom Forgačem Forgijem.

"Do toga incidenta je došlo tako da je Abraham Salimon Are, nakon što je završila zadnja borba Vitasovića i Stošića, protrčao preko tribina i preskočio ogradu koja je dijelila VIP zonu, u kojoj su bile službene osobe, i tamo je odgurnuo zaštitara koji je cijeli taj dio tribina, tj partera, nadzirao. Zatrčao se prema meni, ja sam bio uz kavez, i pokušao izazvati incident. Tražio je od mene novac, isto što radi i zadnjih godinu dana."

Forgač dao intervju portalu Net.hr o incidentu

Jeste li očekivali da će situacija eskalirati?

"Gurnuo sam ga kako bih ga odmaknuo, nisam želio u kontakt s njim, ali on je htio napraviti scenu, a ja sam samo želio izbjeći problem i izvesti ga van. Međutim, nije stao. Jednom je zamahnuo i promašio, drugi put me udario i skočio na mene. Dok smo ga izvodili, nastavio je divljati. U jednom trenutku sam mu lijevom rukom opalio šamar. Osiguranje ga nije moglo smiriti. Opirao se, nije htio stati. Na kraju je pozvana policija, prijavio sam incident, a njega je osiguranje izbacilo iz dvorane."

Dobili smo u posjed priopćenje Milka Križanovića, odvjetnika Dražena Forgača Forgija koje prenosimo u cjelosti.

"U ime mog klijenta, gospodina Dražena Forgača, želim se osvrnuti na događaj 6.9.2025. na spektaklu FNC 24 u Zagrebu.

'Gospodin Forgač nije bio inicijator sukoba'

Gospodin Forgač u potpunosti odbacuje bilo kakve insinuacije da je on bio inicijator sukoba, o tome svjedoče neposredni očevidci. Njegova je jedina namjera bila smiriti situaciju i spriječiti daljnje incidente u dvorani koji su prijetili, reakcija je bila brza i učinkovita, primjerena i usmjerena na neutraliziranje opasnosti koja je prijetila. Tijekom tog postupanja od strane zaštitarske službe koje je bilo usmjereno na nužno postupanje s obzirom na zadane okolnosti.

Važno je naglasiti da je gospodin Abraham Are osoba koja se, iako bez dopuštenja, našla u prostoru gdje nije smio boraviti te da je svojim ponašanjem izazvao nemir i ugrozio sigurnost ostalih prisutnih, a imenovani je još od 2024. prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu za učin kaznenog djela iznude na štetu moje stranke.

'Cilj FNC-a je pružiti platformu borcima za profesionalni napredak'

Gospodin Forgač izražava žaljenje što je cijela situacija uopće eskalirala, te vjeruje da će tijela kaznenog progona rasvijetliti sve okolnosti i utvrditi odgovornost gospodina Abrahama Are.

Moj klijent ostaje fokusiran na svoj rad i daljnji razvoj FNC organizacije te apelira na medije da o ovom događaju izvještavaju na uravnotežen i objektivan način, bez senzacionalizma.

Cilj FNC-a je pružiti platformu borcima za profesionalni napredak, organizirati sportske priredbe na visokoj razini te popularizirati borilačke sportove u duhu međusobnog poštovanja i sportskog nadmetanja. Pojedinačni incidenti, kakvi se nažalost mogu dogoditi na svakoj većoj javnoj manifestaciji, ne smiju zasjeniti sportski karakter i pozitivnu misiju organizacije.

Milko Križanović, odvjetnik".

