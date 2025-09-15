Globalne MMA zvijezde dolaze u Kinu: BRAVE CF 98 obećava spektakl

Pripremite se za nezaboravnu noć borilačkog spektakla – BRAVE Combat Federation vraća se u Kinu s događajem BRAVE CF 98, koji će se održati 19. rujna 2025. godine! Kao dio povijesnog globalnog širenja BRAVE CF-a, ovaj dugo iščekivani događaj okupit će vrhunske borce iz cijelog svijeta, donoseći uzbuđenje i dramu svjetske klase mješovitih borilačkih vještina kineskim fanovima.

BRAVE CF je poznat po spektakularnim dvobojima i isticanju mladih međunarodnih talenata, a BRAVE CF 98 obećava postati važan trenutak za MMA u Aziji. Očekuje se večer ispunjena epskim borbama, gdje će prvaci biti potvrđeni, a legende rođene.

Na glavnoj karti očekuje se uzbudljiva mješavina iskusnih veterana i ambicioznih novih boraca, svi u potrazi za slavom unutar kaveza BRAVE CF-a. Svi pogledi MMA svijeta bit će uprti u Kinu, a fanovi mogu računati na nezaboravne trenutke, dramatične završetke i borbeni duh koji definira BRAVE Combat Federation.

Ne propustite priliku biti svjedoci povijesti u nastajanju i spektakla koji će dugo ostati u sjećanju i sve gledajte na platformi VOYO!

