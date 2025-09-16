Rivalstvo koje puca po šavovima: Grzebyk i Tulshaev u okršaju večeri

Na gala večeri KSW 110, 20. rujna u Rzeszowu, snage će odmjeriti vrhunski borci poluteške kategorije Andrzej Grzebyk, prvi na ljestvici, i Muslim Tulshaev, treći.

Grzebyk će u nastupiti po jedanaesti put. U posljednjem nastupu u travnju borio se za pojas protiv Adriana Bartosińskog u spektakularnoj borbi koja je trajala svih pet rundi i proglašena je najboljom večeri. Grzebyk je poznat po snažnim nokautima i završio je 13 borbi prije vremena, dok je tri puta pobjeđivao poddanjem.

Tulshaev ulazi u klatku po četvrti put, a u posljednjoj borbi u siječnju nokautirao je Daniela Skibińskog. Od dolaska u KSW ostao je nepobjediv, osvojivši bonuse za najbolju borbu i najbolji nastup. U karijeri je pobijedio u 13 od 16 borbi, s pet nokauta, a šest puta je slavio već u prvoj rundi.

Borci su dugo u napetom rivalstvu, a sada će ga razriješiti u kavezu. Tko će izaći kao pobjednik? Saznat ćemo 20. rujna na KSW 110, a sve možete gledati uživo na platformi VOYO, gdje god se nalazili.

Cijeli fight card za KSW 110:

Andrzej Grzebyk vs. Muslim Tulshaev

Tomasz Łopaczyk vs. M. Fleminas

Sergiusz Zając vs. Mariusz Książkiewicz

Welisson Paiva vs. Mateusz Makarowski

Szymon Bajor vs. Ricardo Prasel

Rogério Bontorin vs. Vitaliy Yakimenko

Piotr Kacprzak vs. Łukasz Charzewski

Michał Dreczkowski vs. Adam Tomasik

Sebastian Decowski vs. Przemysław Górny

Krystian Blezień vs. Oleksandr Moisa

