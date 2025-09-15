Tješila ga nakon bolnog poraza! Zanosna Meksikanka zasjenila sve u Las Vegasu: 'Izgleda nevjerojatno'

Meksička boksačka superzvijezda Saúl "Canelo" Álvarez desetljećima je dominirao ringom, osvajajući titule, obarajući rekorde i gradeći poslovno carstvo kakvo ima malo tko u profesionalnom boksu. No, nakon poraza od Terencea Crawforda u Las Vegasu proteklog vikenda, u prvi plan je došla snaga koja ga drži i izvan blještavila reflektora – njegova obitelj, predvođena zanosnom suprugom Fernandom Gómez. Dok je svijet analizirao gubitak meča, Canelo je pokazao da su neke pobjede važnije od onih u ringu. Svi oni koji prate Caneloovu karijeru znaju da je iza svakog velikog borca uvijek netko tko mu pruža neprocjenjivu podršku, a za Canela Álvareza ta osoba je Fernanda Gómez.

Saúl “Canelo” Álvarez i Fernanda Gómez jedan su od najpoznatijih i najstabilnijih parova u svijetu boksa i meksičkog šoubiznisa. Njihova priča počela je 2016. godine kada su se upoznali u Meksiku, a već tada su oboje osjetili posebnu povezanost. Par je u braku već nekoliko godina, a Fernanda je uvijek bila uz njega, pružajući mu stabilnost i ljubav u teškim trenucima, javljaju svjetski mediji. između ostalih i Marca i Univision.com.

"Izgleda nevjerojatno, iako je nedavno rodila drugo dijete", piše Univicion.com.

Fernanda Gómez nije samo žena jednog od najboljih boksača na svijetu, već i samosvjesna žena koja je izgradila vlastiti život. Iako nije bila poznata u javnosti prije nego što je upoznala Canelo, danas je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje dijeli trenutke iz svog života, uključujući obiteljske trenutke i podršku svom mužu. Poznata je po tome što uvijek ističe važnost obitelji i privatnosti, ali nikada ne propušta priliku pokazati koliko joj je važna uloga koju igra u Caneloovom životu.

Tko je Fernanda Gómez? Više od supruge šampiona

Iako je Canelo globalno poznato ime, Fernanda Gómez izgradila je vlastiti identitet kao uspješna poduzetnica, model i influencerica. Rođena 22. lipnja 1996. u Guadalajari, istom gradu kao i njezin suprug, Fernanda je postala poznata i prije veze s boksačem. S više od 1,5 milijuna pratitelja na Instagramu, vješto upravlja svojim brendom, a njezin poduzetnički duh očituje se kroz vlasništvo nad "Fernanda Gómez Nailbar & Boutique", popularnim salonom ljepote u Guadalajari.

Njihova ljubavna priča započela je 2016. godine na jednom dobrotvornom događaju. Nakon razdoblja uspona i padova, par je obnovio vezu, a kruna njihove ljubavi stigla je 15. svibnja 2021. godine, kada su se vjenčali na raskošnoj ceremoniji u katedrali u Guadalajari. Proslava, održana na ranču Las Reinas, okupila je brojne poznate goste, uključujući glazbene zvijezde J Balvina i Malumu. Fernanda nije samo Canelova supruga, već i njegova najveća podrška, redovito ga bodreći iz prvih redova na svakom meču.

Obitelj kao stup snage i motivacije

Canelo i Fernanda zajedno imaju dvije kćeri, Maríju Fernandu, rođenu u prosincu 2017., i Evu Victoriju, koja je na svijet stigla u kolovozu 2025., samo mjesec dana prije sudbonosnog meča s Crawfordom. Canelo, koji ukupno ima petero djece (četiri kćeri i sina), često ističe koliko mu obitelj znači. Njegova posvećenost bila je vidljiva kada je nakratko napustio trening kamp kako bi bio uz suprugu tijekom porođaja.

"Napustio sam trening kako bih bio na rođenju svoje kćeri. Bilo je prelijepo. Ali onda sam se morao vratiti u kamp. Bilo je nevjerojatno teško biti odvojen od njih, pogotovo jer je tek stigla, ali to me motiviralo. Sve radim za njih", izjavio je Canelo.

Ta meka strana prvaka, koji je na početku karijere prao automobile i prodavao sladoled kako bi prehranio svoju najstariju kćer Emily, u potpunoj je suprotnosti s nemilosrdnim borcem u ringu. Priznao je da svojim kćerima dopušta sve, pa čak i da mu lakiraju nokte i stavljaju mašne u kosu. Upravo ta ravnoteža između obiteljskog čovjeka i vrhunskog sportaša čini ga jedinstvenom figurom u svijetu sporta.

Put do vrha

Rođen kao Santos Saúl Álvarez Barragán, najmlađi od sedmero braće od kojih su se svi bavili boksom, Canelo je dobio nadimak "Cinnamon" (cimet) zbog svoje rijetke crvene kose. Profesionalac je postao s nevjerojatnih 15 godina, uglavnom zato što se amaterski protivnici nisu htjeli boriti s njim.

Njegov uspon bio je strelovit. Osvajao je svjetske naslove u četiri različite težinske kategorije: polu-srednjoj, srednjoj, super-srednjoj i polu-teškoj. Vrhunac karijere dosegao je u studenom 2021., kada je pobjedom nad Calebom Plantom postao prvi neosporni prvak u povijesti super-srednje kategorije, ujedinivši sve četiri glavne titule (WBA, WBC, IBF i WBO). Njegov stil, kombinacija razornih udaraca u tijelo, izvanrednog kretanja glavom i taktičke inteligencije, učinili su ga jednim od najboljih pound-for-pound boraca svoje generacije.

Poslovno carstvo i rekordni ugovori

Paralelno s uspjesima u ringu, Canelo je gradio impresivno poslovno carstvo. Njegovi pothvati u Meksiku uključuju lanac benzinskih postaja "Canelo Energy", lanac trgovina "Upper", vlastitu liniju odjeće te dva brenda pića: VMC, koktel na bazi tekile, i Yaoca, sportsko piće.

Godine 2018. potresao je sportski svijet potpisivanjem tada najbogatijeg ugovora u povijesti sporta – petogodišnji ugovor s streaming servisom DAZN vrijedan 365 milijuna dolara (oko 345 milijuna eura). Međutim, partnerstvo se raspalo, a Canelo je 2020. podnio tužbu od 280 milijuna dolara (oko 265 milijuna eura) protiv DAZN-a i svog tadašnjeg promotora Golden Boy Promotionsa. Nagodbom je dobio slobodu, postavši najmoćniji slobodni agent u boksu. Ta neovisnost omogućila mu je da pregovara o mečevima pod vlastitim uvjetima, što je kulminiralo garantiranim honorarom od najmanje 100 milijuna dolara (oko 95 milijuna eura) za borbu protiv Crawforda. Njegova ukupna zarada u karijeri procjenjuje se na više od 600 milijuna dolara (oko 570 milijuna eura), kako navodi Celebrity Net Worth.

Poraz od Terencea Crawforda

U Allegiant Stadiumu u Las Vegasu dogodio se meč koji je boksački svijet s nestrpljenjem iščekivao. Canelo je te noći naišao na tehnički savršenog američkog boksača Terencea Crawforda. Nakon 12 iscrpljujućih rundi, suci su jednoglasnom odlukom pobjedu dodijelili Crawfordu, koji je time ispisao povijest kao prvi boksač u eri četiri pojasa koji je postao neosporni prvak u tri različite težinske kategorije.

Za Canela je to bio tek treći poraz u karijeri i prvi put od 2018. da je ostao bez ijednog pojasa. Ipak, njegova reakcija otkrila je zrelost prvaka. Okružen suprugom Fernandom i kćeri, prihvatio je poraz s dostojanstvom.

"Jako sam ponosan na sve što sam postigao. Uvijek želite pobijediti, ali ovaj poraz prihvaćam s poniznošću i kao lekciju", napisao je na Instagramu. Već sam pobijedio jer uz sebe imam svoju obitelj i milijune obožavatelja. Hvala Fernandi, mojoj supruzi, na strpljenju i što mi nije puštala ruku tijekom cijelog ovog procesa."

Iako je izgubio titule, Canelo Álvarez ostaje ikona sporta. Njegova ostavština nije definirana samo pobjedama, već i načinom na koji se nosi s porazima. Sada, kako je i sam najavio, slijedi odmor s obitelji i uživanje u vremenu s novorođenom kćeri. Svijet boksa će čekati njegov sljedeći potez, ali za Canela, najveća pobjeda već ga čeka kod kuće.

