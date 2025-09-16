Nova nelogičnost UFC-a: Deliju preskočio borac kojeg je brutalno nokautirao

Prije nešto više od tjedan dana, najbolji hrvatski teškaš Ante Delija debitirao je u najmoćnijoj svjetskoj MMA promociji UFC-u. 'Hodajuća Nevolja' u debitantskom nastupu pružila je borbu večeri protiv Poljaka Marcina Tybure kojeg je Delija nokautirao. Tybura je pri ulasku u kavez bio sedmi izazivač po UFC-ovoj ljestvici pa je pobjedom Delija odmah uskočio među 10 najboljih teškaša svijeta, ali sada je na toj ljestvici i pao.

Nakon pobjede, Delija je uskočio na deveto mjesto najboljih teškaša današnjice, a Tybura je pao jedno mjesto iza njega. Ipak, nakon najnovije UFC-ove priredbe prošlog vikenda, Tybura je ponovno preskočio Deliju pa je hrvatski borac sada na desetoj poziciji, a Poljak na devetoj.

Sve o Anti Deliji čitajte na portalu Net.hr.

Foto: Profimedia

Iako, na toj priredbi nije uopće bilo teškaških okršaja, do promjena je došlo jer se nakon svakog eventa zbrajaju glasovi novinara i analitičara koji su sada očito promijenili stanje na ljestvici teškaša. To ne bi trebalo imati utjecaja na Delijin status u UFC-u pa bi on svoj sljedeći nastup trebao imati prvog studenog kada bi se trebao boriti protiv šestog izazivača Walda Corteza Acoste, a u slučaju pobjede očekuje ga novi skok na ljetsvici.

Top 10 izazivača u UFC-u:

1. Ciryl Gane

2. Alexander Volkov

3. Sergei Pavlovich

4. Curtis Blaydes

5. Jailton Almeida

6. Waldo Cortes-Acosta

7. Serghei Spivac

8. Derrick Lewis

9. Marcin Tybura

10. Ante Delija

POGLEDAJTE VIDEO: Janica Kostelić iskreno: 'Ni olimpijska medalja nije toliko iscrpljujuća kao roditeljstvo'