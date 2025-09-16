Nova nelogičnost UFC-a: Deliju preskočio borac kojeg je brutalno nokautirao
Nakon najnovije UFC-ove priredbe prošlog vikenda, Tybura je ponovno preskočio Deliju pa je hrvatski borac sada na desetoj poziciji, a Poljak na devetoj.
Prije nešto više od tjedan dana, najbolji hrvatski teškaš Ante Delija debitirao je u najmoćnijoj svjetskoj MMA promociji UFC-u. 'Hodajuća Nevolja' u debitantskom nastupu pružila je borbu večeri protiv Poljaka Marcina Tybure kojeg je Delija nokautirao. Tybura je pri ulasku u kavez bio sedmi izazivač po UFC-ovoj ljestvici pa je pobjedom Delija odmah uskočio među 10 najboljih teškaša svijeta, ali sada je na toj ljestvici i pao.
Nakon pobjede, Delija je uskočio na deveto mjesto najboljih teškaša današnjice, a Tybura je pao jedno mjesto iza njega. Ipak, nakon najnovije UFC-ove priredbe prošlog vikenda, Tybura je ponovno preskočio Deliju pa je hrvatski borac sada na desetoj poziciji, a Poljak na devetoj.
Iako, na toj priredbi nije uopće bilo teškaških okršaja, do promjena je došlo jer se nakon svakog eventa zbrajaju glasovi novinara i analitičara koji su sada očito promijenili stanje na ljestvici teškaša. To ne bi trebalo imati utjecaja na Delijin status u UFC-u pa bi on svoj sljedeći nastup trebao imati prvog studenog kada bi se trebao boriti protiv šestog izazivača Walda Corteza Acoste, a u slučaju pobjede očekuje ga novi skok na ljetsvici.
Top 10 izazivača u UFC-u:
1. Ciryl Gane
2. Alexander Volkov
3. Sergei Pavlovich
4. Curtis Blaydes
5. Jailton Almeida
6. Waldo Cortes-Acosta
7. Serghei Spivac
8. Derrick Lewis
9. Marcin Tybura
10. Ante Delija
