Sitno brojimo do večeri pune odličnih borbi: Pogledajte spektakularnu najavu

KSW 110 održat će se u subotu, 20. rujna, u dvorani Podpromie Rzeszówu.

Glavna atrakcija večeri bit će borba između Andrzeja Grzebyka i Muslima Tulshaeva u kategoriji do 83,9 kg. Osim njih, na glavnoj kartici nastupit će Tymoteusz Łopaczyk, Madars Fleminas i Sergiusz Zając, dok će preliminarni dio programa ponuditi nekoliko zanimljivih okršaja mladih boraca.

Sve o KSW-u čitajte na portalu Net.hr.

Spektakularni KSW gledajte na platformi VOYO gdje god se nalazili!

17.9.2025.
15:18
