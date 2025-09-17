Sitno brojimo do večeri pune odličnih borbi: Pogledajte spektakularnu najavu

KAKAV DOČEK /
KSW 110 održat će se u subotu, 20. rujna, u dvorani Podpromie u Rzeszówu.
Glavna atrakcija večeri bit će borba između Andrzeja Grzebyka i Muslima Tulshaeva u kategoriji do 83,9 kg. Osim njih, na glavnoj kartici nastupit će Tymoteusz Łopaczyk, Madars Fleminas i Sergiusz Zając, dok će preliminarni dio programa ponuditi nekoliko zanimljivih okršaja mladih boraca.
