Policija zapošljava: Bitno je da nije agresivan, ali ni bojažljiv i da hoće raditi... I da je pas

KAO DA BIRATE PARTNERA /

Policija kupuje pse! Traže se i mješanci i rasni psi, mužjaci i ženke starosti od 12 do 36 mjeseci. Vlasnici i uzgajivači čiji psi prođu veterinarski pregled i obuku, mogu zaraditi i šest tisuća eura.

MUP pse bira onako bi realno i mi trebali tražiti životnog partnera - da je veseo, nije agresivan ni bojažljiv, da je u dobroj formi i da želi raditi. I jasno, da ima dobre nagone.

"Prijaviti može svatko ali, naravno, prolaze rijetki i u svrhu toga smo izradili jedan promo video koje možete naći na društvenim mrežama, Youtube kanalima kojim želimo malo pobliže približiti sustav i način testiranja naših pasa kako bi se ljudi mogli pripremiti i znali ono što je nama bitno jer svi misle da je njihov pas najbolji kao kućni ljubimac, ali kao službeni pas to je nešto drugo", kaže Ivan Križić, pomoćnik voditelja Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa MUP-a. Više u prilogu...