Svi pravac u Vinkovce! Dobili su park iz snova: Ovo je najveća dječja igraonica u Hrvatskoj

Pogled iz zraka najbolje pokazuje veličinu najvećeg igrališta u Hrvatskoj. No, osjećaje djece u njemu teško je opisati i slikom i riječima.

„Vauuu, impresivno, predobro, svi morate probati.“ poručuje Eva nakon spuštanja s tobogana.

Tornjevi visoki 8 metara s toboganima, penjalice i ljuljačke, labirinti i zip line, samo su neki od brojnih sadržaja za najmlađe.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

„Za djecu je savršeno, a kažem navečer bude i starija ekipa, igraju nogomet, košarku i tako, super je stvarno.“ kaže Marta.

Jer tu je i zona sporta i rekreacije sa igralištima za košarku, nogomet, rukomet i odbojku, tenis i stolni tenis, sprave za vježbanje i staze za trčanje.

„Ima za svakoga po nešto, za djecu da se penju po ovim spravama, ima i sportskih terena i ovako nešto nisam još nigdje vidjela.“ kaže Eva.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Sportsko rekreacijski park Papuk uistinu djeluje impresivno, prostire se na površini od 12 hektara i oduševljava svojom veličinom.

„Što je tako sve veliko i što se ima što i za vidjeti i za mlađe i za starije, ja tu volim doći s prijateljicama, volimo se družiti i općenito volim kada se nešto novo otvori u Vinkovcima.“ kaže Maja.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

A kako bi novootvoreno igralište i zona rekreacije bili baš po mjeri građana Vinkovaca, preko društvenih mreža pozvalo ih se da iskažu svoje želje.

„Tražili su i stazu za rolanje tako da smo i to uvažili, to je ono što u biti mi u projektima volimo – vodimo računa o tome da pokušamo ispuniti sve želje i potrebe naših građana.“ kaže Danijela Slipčević, direktorica Agencije za razvoj i investicije Grada Vinkovaca.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Zanimljivo je da je park Papuk nastao na području nekadašnjeg odlagališta otpada koje je sanirano i pretvoreno u zelenu oazu.

„Ovdje je posađeno 440 stabala, raznih vrsta te osim stabala je bila uključena i urbana oprema, znači da svima priuštimo ugodan boravak na ovom području.“ kaže Ivana Bertić, pomoćnica pročelnika Odjela za komunalno gospodarstvo Grada Vinkovaca.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Pa su ovdje i sjenice, klupe za sjedenje i ležaljke za odmor i opuštanje građana.

„Cilj nam je da ovo bude mjesto druženja gdje će se naši mladi susretati, baviti sportom i ono što ja uvijek volim naglasiti, mjesto gdje će stvarati neraskidiva prijateljstva.“ kaže Josip Romić, gradonačelnik Vinkovaca.

U izgradnju i opremanje igrališta uloženo je 2 milijuna i 300 tisuća eura – potpuno opravdano prema broju i reakcijama Vinkovčana koji su već prvog dana odlučili doći i uživati u parku Papuk.