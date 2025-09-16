Sinovčić o Robertu Redfordu: 'Prvi koji je dokazao da možeš biti fenomenalan glumac čak i ako si zgodan'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Preminuo je Robert Redford - glumačka legenda, ikona koja je obilježila više od pola stoljeća filmske povijesti, nagrađivani redatelj i osnivač filmskog festivala nezavisnog filma - Sundance. Bio je predmet obožavanja u brojnim, vječnim filmovima.

Od Butcha Cassidyja i Sundance Kida, preko Djevojke koju sam volio, Žalca, Moje Afrike, Nemoralne ponude, Svih predsjednikovih ljudi. Njegova bogata filmska karijera protezala se više od pola stoljeća. Umro je u 90. godini u snu, u svom domu u saveznoj državi Utah.

U znak sjećanja na stvaralački opus, glumca, redatelja i vizionaaa koji je obilježio generacije. večeras na platformi Voyo večeras možete pogledati njegov film Jaganjci i lavovi – snažnu dramu koja progovara o moralu, ratu i političkoj odgovornosti.

Cijelu priču o velikom Robertu Redfordu pogledajte u prilogu