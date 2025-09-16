Enis Bešlagić piše povijest! Prvi glumac s Balkana koji će nastupiti u Sydney Opera Houseu

LEGENDARNA DVORANA /

Glumac Enis Bešlagić nastupit će u Sydney Opera House, gdje će, kao prvi glumac s ovih prostora, gostovati u toj prestižnoj dvorani. U Australiji će odigrati svoju predstavu Da sam ja neko. Nakon što je čak devet puta rasprodao dvoranu Vatroslava Lisinskog za rujan ove godine, dodan je i deseti termin — a interes publike ne jenjava. No Bešlagić je sada fokusiran na, kako sam kaže, povijesni nastup — u jednoj od najprestižnijih svjetskih koncertnih dvorana. Predstavu će u Sydneyju izvesti početkom rujna iduće godine.

"Prvi moj susret s Opera House je bio je kad sam gledao film Tom i Jerry. Kad se oni ganjaju po koncertnoj dvorani i da mi je tada netko rekao kao dječaku koji je odrastao u Tešnju da ću nastupiti u toj dvorani koja ne samo da je prestižna nego nego je ona i kultna dvorana u koju ne možete vi sad skupiti novac pa reći da bi je vi iznajmili. Ja sam morao proći sve njihove ajmo reći uvodne testove gdje su oni vidjeli tko sam i ja i čime se bavim i ono za što se ja zalažem"