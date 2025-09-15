Nova pravila na granici Hrvatske: Skenirat će lice, uzimati otiske i raditi dosjee!

Ulazili u našu zemlju cestom, prugom, zrakom, morem ili vodom – za sve građane trećih zemalja vrijediti će isto pravilo: bez slikanja nema ulaska ni izlaska.

Riječ je o uredbi Entry/Exit uspostavljenoj na razini Europske unije, a podrazumijeva biometrijsku provjeru građana trećih zemalja i to svaki put kada ulaze u neku od zemalja članica EU-a.

Denis Kukec, pomoćnik voditelja Službe za susjedne zemlje Uprave za granicu MUP-a, pojasnio je: "Bilo sljedećeg puta, bilo sutra, prekosutra, za pet dana ili za deset dana – putnik kada se pojavi na graničnoj kontroli, bilo na ulazu ili izlazu, mora biti verificiran po prikazu lica. To znači da opet stane ispred kamere koja je montirana, kamera će mu prepoznati lice i utvrditi da je to ista osoba koja je već bila evidentirana."

Prvi put kad osoba iz neke od trećih zemalja ulazi u schengenski prostor, dobit će i osobni dosje. Tada će biti uneseni podaci iz putovnice, uzeti otisci četiri prsta desne ruke i spomenuti prikaz lica.

Pitali smo je li riječ o pametnoj kameri koju ne može zavarati botoks, hijaluron ili estetske operacije.

"To je dobro pitanje. Radi se o vrlo sofisticiranim kamerama koje prepoznaju obilježja na licu i koje mogu s vrlo velikom sigurnošću utvrditi da se radi o osobi koja stoji na kontrolnoj kućici", pojasnio nam je.

Na građane Europske unije ova se odredba, jasno, ne primjenjuje. No hoće li novi sustav i nama otežati život u smislu gužvi na granicama?

"Treba reći da su oni i do sada imali posebno označene trake – državljani Europske unije imali su svoje, a ostali putnici svoje trake", pojašnjava naš sugovornik.

A što je s malim graničnim prijelazima?

"Na malim graničnim prijelazima oni imaju takvu infrastrukturu da najmanji imaju po jednu ili dvije ulazne trake i tu je teško, ali gdje god je moguće imamo panele koji već sada odvajaju EU građane od državljana trećih zemalja", odgovara.

Sustav se postupno počinje primjenjivati 12. listopada.

Državljani trećih zemalja koji posjeduju boravišnu iskaznicu ili dugotrajnu D vizu, kao i putnici s pograničnim propusnicama, bit će izuzeti iz ove odredbe. Djeci do 12 godina starosti radit će se biometrija lica, ali se neće uzimati otisci. Novi sustav neće se naplaćivati.