Suluda vožnja na jugu, jurio brzinom Formule 1: Šef Kobri otkrio kakva ga kazna čeka

Policija je tijekom vikenda zabilježila nevjerojatnih više od 5.600 prekršaja u prometu diljem zemlje!

Više od 1.800 vozača stisnulo je gas iznad dopuštene brzine, a njih više od 500 sjelo je za volan s nedopuštenom količinom alkohola u krvi. Neslavnom rekorderu vikenda u Požeško-slavonskoj županiji izmjereno je iznimno visokih 3,67 promila.

Šef Kobri otkrio detalje o rekorderu

O toj temi razgovarali smo s Josipom Medvedom, zapovjednikom Mobilne jedinice prometne policije Kobre, čiji pripadnici inače rijetko izlaze pred kamere. Osvrnuo se na rekordera kad je u pitanju brzina. Riječ je o čovjeku koji je vozio 246 kilometara na sat - prosječnom brzinom Formule 1, štoviše, čak i Formula 1 ima manju prosječnu brzinu kruga.

"To je naš državljanin, ima 35 godina. Na autocesti A1 između Benkovca i Pristega zaustavio ga je presretač i utvrdio da se kreće brzinom 250 kilometara na sat", priča nam Medved i dodaje da su vožnja takvim brzinama, pod velikim utjecajem alkohola ili droga najizglednije situacije da će vozač izazvati tešku prometnu nesreću.

"Ovaj vozač bit će kažnjen novčanom kaznom od 660 eura, bit će mu izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije mjesec dana i upisat će mu se tri negativna boda", dodaje naš sugovornik.

Život na rubu

Podsjetimo, Mobilna jedinica prometne policije radi po cijeloj Hrvatske, imaju puno iskustva i na jedan način žive na rubu jer ponekad moraju voziti i brže od počinitelja. "Na području cijele Republike Hrvatske smo svakodnevno od jutra do noći i po noći. Uz utvrđivanje prekršaja nepropisne brzine, bavimo se i svim ostalim prekršajima - zatičemo osobe koje voze od utjecajem alkohola, koje ne poštuju ostale propise. Vršimo nadzor teretnih automobila i autobusa. Svjedoci smo da je turistička sezona pri kraju, hvala dragom Bogu nismo imali težu prometnu nesreću s autobusom, ali zato smo mi tu da to spriječimo", objašnjava nam Medved.

Pitali smo je li bilo i bržih počinitelja od ovog za vikend, na što Medved kaže: "Bilo je nažalost i brzina preko 260 kilometara na sat".

"Ljudi su uporni, svakodnevno ih se upozorava, govori im se da poštuju prometne propise da se ne izlažu nepotrebno takvim situacijama. Iz dana u dan svjedočimo slučajevima poput ovog, da se čovjek vozi 250 km/h. Imamo i situaciju u Pleternici gdje se čovjek vozi s 3,67 alkohola u krvi. To je stvarno nepojmljivo, ali ovi dečki su zato tu - da upravo te da koji su pod navodnicima najekstremniji i najhrabriji identificiraju, zaustave, uhite, privede i procesuiraju", zaključuje Medved.