Je li i on otpjevao sporni stih Čavoglava? Jandroković: 'Ono što je bilo na Hipodromu neka ostane na Hipodromu'

Nije ih u klupama bilo dva mjeseca, a kad su se vratili otišli su u povijest. I to doslovno, jer na Aktualnom prijepodnevu u Saboru u ponedjeljak su dominirale teme o ustašama i partizanima te o '45.-oj.

Padale su teške riječi i uvrede na početku jesenskog zasjedanja Sabora, a premijer Andrej Plenković i članovi Vlade odgovarali su na 41. zastupničko pitanje, a sve se uglavnom vrtjelo oko jedne teme.

Gost RTL Danas je predsjednik Sabora Gordan Jandroković s kojim reporterka Dajana Šošić razgovara o svim aktualnim temama

Premijer je danas spominjanje pozdrava "Za dom spremni" u sabornici i aktualac nazvao ljetnim bluzom oporbe. Kojim glazbenim žanrom biste ga vi opisali?

Teško je to staviti u kontekst glazbenog žanra. Meni je ovo danas bilo poprilično bizarno – da je lijeva politička opcija, i Možemo i SDP, 90 posto svojih rasprava usmjerila na pitanje pokliča ZDS. To je bilo, onako, meni između politike i patologije.

Toliko etiketa, govora koji je bio meni ispod razine onoga što bi trebalo biti u Hrvatskom saboru, manipulacija, lažnih optužbi… Tako nekako, nemam dobar dojam. Puno puta sam vodio aktualno prijepodne, ali ovo danas je bilo meni jedno od gorih.

Oporba tvrdi da je HDZ koketiranjem s desnicom pustio duha ustaštva iz boce?

Ne slažem se s tom ocjenom. Moj je dojam da SDP i Možemo parazitiraju na toj temi već od kraja lipnja, otprije koncerta Thompsona u Zagrebu. Krenula je ta bujica riječi, optužbi, negativnih konotacija vezanih za koncert.

Sjećate se plašenja ljudi da će biti mrtvih, da će kolabirati zdravstveni i prometni sustav. Nakon koncerta govorilo se o ustaškom derneku i piru. Danas sam čuo izraz „hipodromska kopita“, izraz koji je upotrijebila kolegica Orešković za one koji su bili na koncertu. Pa se sjećam i izjave o „500 tisuća tupsona“. Ružne riječi, etikete, neprimjerene etikete – dehumanizacija ljudi koji su tamo bili.

Kako ste vi doživjeli koncert, bili ste na njemu?

Koncert je prošao bez problema – 500 tisuća ljudi na jednom mjestu, bez incidenta. Tri sata trajala je glazba, vrhunska produkcija, i sama glazba i popratni sadržaj, light show – izvanredno je to skupa izgledalo. Bilo je na svjetskom nivou. Umjesto da smo to brendirali kao proizvod Hrvatske, jer smo organizirali nešto što mnoge zemlje ne mogu, mi smo napravili priču koja bi trebala naštetiti Hrvatskoj.

Jeste li otpjevali cijelu „Bojnu Čavoglave“?

Ma, o tome smo već govorili.

Sporni stih?

Ja ću vam reći da ono što je bilo na Hipodromu neka i ostane na Hipodromu.

Ne želite priznati?

Ne, neću, jer bi onda krenula nova priča oko toga. Znate zašto neću? Zato jer već dva i pol mjeseca trošimo na tu temu. Taj koncert nije bio nikakav ustaški dernek, bio je to dobar rock koncert na kojem je bilo 500 tisuća ljudi, mahom mladih.

Oporba to ne misli. Siniša Hajdaš Dončić je rekao da bi stih iz te pjesme sankcionirao. Što vi kažete?

Pa sud je rekao da taj stih ne treba sankcionirati i važnije je što je rekao sud u tom slučaju nego Hajdaš Dončić. Ali to je pjesma iz 90-ih godina koja ima kontekst u kojem se dogodila, kada smo bili žrtva velikosrpske agresije. Ona je hrabrila tadašnje branitelje i s time ne bi trebalo biti problema.

Danas nije bilo opomena na aktualcu za "Za dom spremni"?

Danas, upravo zato što se već danima govori hoću li kažnjavati zastupnike koji će spomenuti ZDS, rekao sam – ovisi o kontekstu. Oni koji će koristiti ZDS u kontekstu veličanja NDH i ustaškog režima, naravno da ću ih sankcionirati. Ali ovdje je bilo jako puno rasprave, spominjali su i poklič, ali nitko to nije koristio u kontekstu NDH, nego jednostavno govorio o svojim stavovima, bilo radikalno lijevih ili desnih.

Je li teško napraviti razliku s obzirom na to da znamo da ni sudovi nemaju ujednačenu praksu?

Da, zato što je ovdje Sabor i ljudi su vješti retoričari. Kad bi nešto bilo čisto, lako bih sankcionirao. Ja sam najavio – ako procijenim da je nešto provokacija, zamotano u formu, nema tu jednoznačnog odgovora. Danas ste pratili i mislim da nisam ni jednom pogriješio. Da se dogodila provokacija i da je netko išao s pokličem ZDS u kontekstu NDH, sigurno bih ga sankcionirao.

Ustavni sud bio je jasan da je sporni poklič ZDS protuustavan. Jeste li vi na neki način postavili sebe iznad njih?

Kako bih se postavio iznad njih kad danas postoji regularni grb HOS-a na kojem piše „Za dom spremni“, kada imate odluke sudova što se tiče pjesme „Bojna Čavoglave“ gdje se spominje isti taj poklič, kada imate komemoracije i vojne mimohode na kojima prolazi zastava postrojbi HOS-a? Nema ujednačene prakse. Moje mišljenje je da ono što se povezuje s NDH i ustaškim režimom treba kažnjavati i sankcionirati, ali postoji i kontekst Domovinskog rata već 35 godina na što se javnost očito navikla – i tu bih vrstu rasprave privodio kraju.

Jeste li pogriješili kad prije ljeta niste sankcionirali zastupnike Bulja i Biloglava?

Rekao sam za kolegu Biloglava da je tada bio ciničan i sarkastičan, obraćao se lijevoj sceni, Možemo i SDP-u. A kolegi Bulju sam itekako rekao da to što radi je štetno i da šteti ugledu RH.

Opet biste isto postupili?

Ovisi o kontekstu.

Ali u ta dva slučaja?

Ajde da više ne razgovaramo… Toliko puta sam o tom ZDS-u govorio, mislim da svi znaju moje stavove. Vidjeli ste danas način na koji sam vodio saborsku sjednicu. Najavio sam da ako će biti iskakanja iz onog što smatram prihvatljivim – da ću to sankcionirati. Za mene je ta priča završena. Oni koji parazitiraju na tome pokazuju da nemaju ideje ni o čemu drugom.

Današnje teze o ustašizaciji Hrvatske? Pa koji su to elementi ustašizacije? Ustaška država je bila država utemeljena na zločinu, koja je progonila pripadnike manjinskih naroda, koja je imala plan proširenja Hrvatske do Drine. O čemu mi danas govorimo? O kakvoj ustašizaciji?

Hrvatska je ovo ljeto prošla kroz mnoštvo različitih događanja i koncerata. Podsjetio bih i na Alku, pa Trku na prstenac, pa sad će biti Vinkovačke jeseni, pa Terezijana u Bjelovaru, pa Špancirfest u Varaždinu. Gdje ste vidjeli na tim manifestacijama, na kojima su bili deseci tisuća ljudi, da je netko radio bilo kakve incidente?

Rad glavnog državnog odvjetnika – jeste li zadovoljni njegovim radom?

Nisam ja taj koji će procjenjivati kvalitetu njegova rada. Sutra će podnijeti izvješće, saslušat ćemo ga i ocijeniti kako radi.

Očekujete li da se izvješće prihvati?

Koliko vidim, što se tiče parlamentarne većine, ali i dijela oporbe, očito je da će to izvješće proći.

Očekujete da će Domovinski pokret, koji ga je ranije kritizirao, biti za izvješće?

Koliko sam shvatio iz izjava gospodina Penave, jest da su promijenili stav i da iskazuju zadovoljstvo s radom glavnog državnog odvjetnika.

S obzirom na inflaciju, je li ovo pravo vrijeme da se reduciraju mjere?

Vlada će sutra izaći s devetim paketom mjera. Osim što će doći do određenih korekcija cijena plina i struje, istovremeno će ići s paketom mjera koje će biti usmjerene k pomoći građanima, malim i srednjim poduzetnicima. Posebna pozornost bit će posvećena socijalno najugroženijima. To je sigurno – Vlada će itekako voditi računa o svim slojevima društva i volio bih da te teme počnu dominirati. Žao mi je što se SDP i Možemo nisu bavili time, nego su jahali i parazitirali na temi koja je apsolutno passé.

Imate li kakvih političkih ambicija za budućnost osim ove koju obnašate?

Pa, i to sam već ne znam koliko puta rekao – da sam svoje političke ambicije ispunio. Već sam 23 godine u visokoj politici, sedam puta sam biran u Hrvatski sabor, već devetu godinu sam predsjednik Sabora.

Ne zanima vas Pantovčak?

Smiješno mi je da svakih nekoliko mjeseci, nakon nekih mojih političkih aktivnosti, to netko rastumači tako da ja imam nove političke ambicije. Ja se vodim onim što smatram da je u interesu građana RH.

Ne zanima vas primjerice funkcija predsjednika?

Pa da me zanima, vjerojatno bih se kandidirao na izborima. Smiješno mi je kad čujem neke kandidatkinje…

Dobro, ima još prilike.

Pustite vi to. Kad dođu idući izbori, bit ću pet godina stariji, u 62. godini. Do tada je jako daleko, a ja sam trenutno koncentriran na funkciju predsjednika Sabora. Sve je ostalo „ki bi da bi“, što je rekao predsjednik Tuđman.

A stranačka funkcija?

Ja sam na to sve odgovarao. Ponavljate mi ista pitanja svakih pet mjeseci, ali mišljenje se ne mijenja tako lako.