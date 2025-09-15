Pali krijumčari kineske robe: Pazite za koliko su oštetili Europsku uniju

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SPEKTAKULARNA AKCIJA EPPO-A

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Ateni podignuo je optužnicu protiv šest osoba - uključujući i dva carinika zbog upletenosti u kriminalne radnje vezane za isporuku robe iz Kine.

EPPO je u toj akciji zaplijenio 2.435 kontejnera punih električnih bicikala, tekstila i obuće u grčkoj luci. Najveća je to zapljena takvog tipa dosad u Europi. Ured europskog tužitelja sumnja kako je proračun Europske unije oštećen za više od 870 tisuća eura