SPEKTAKULARNA AKCIJA EPPO-A /

Pali krijumčari kineske robe: Pazite za koliko su oštetili Europsku uniju

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Ateni podignuo je optužnicu protiv šest osoba - uključujući i dva carinika zbog upletenosti u kriminalne radnje vezane za isporuku robe iz Kine.

EPPO je u toj akciji zaplijenio 2.435 kontejnera punih električnih bicikala, tekstila i obuće u grčkoj luci. Najveća je to zapljena takvog tipa dosad u Europi. Ured europskog tužitelja sumnja kako je proračun Europske unije oštećen za više od 870 tisuća eura

 

 

15.9.2025.
16:57
RTL Danas
EppoKontejnerZapljena
