Najslađe njuške prodefilirale Osijekom: 'To je trajna i neraskidiva veza još od pećine'

Strpljivo su se šišali, isprobavali tretmane uljepšavanja i različite kreacije frizura, vozili se na kolicima, a neki se i lakirali. Na kraju su sucima pokazali i svoju ljepotu i znanje.

Potom su bez obzira na ocjene, radosno mahali repom, uživali u poslasticama i poljupcima koje su dobili kao nagradu.

Veliki i mali Slavonci vidjeli su oko dvije tisuće pasa, među kojima su bili i najviši psi na svijetu - Irski vučji hrtovi. Iako uzgajani kao lovci, mirnog su karaktera i odlični članovi obitelji.

Pravi obiteljski pas

"Vrlo mirni, pitomi, topli, s ljudima u redu, s djecom, zbog toga ih imamo pet i živimo kao luđaci, evo to ćemo tako reći, imamo i mačke i one se ubrajaju u članove obitelji", kaže Demian Papo iz Osijeka.

I pudl Maksim pravi je obiteljski pas. "On je divan, on ima tako krasan karakter, kao i sve u suštini pudle, dobar je s djecom, dobar je s ljudima, sve ljubi, on bi se ovdje sad najradije igrao, uopće se ne bi izlagao što se njega tiče", kaže Dragana Stošić iz Beograda.

Neki su željeli pred objektive kamera, neki baš i ne, ali u maženju su uživali svi. "Uživamo, prije svega lijepo nam je družiti se, stjecati neka nova prijateljstva, a onda i ako nešto osvojimo – veselimo se", kaže Elani Ipša iz Osijeka.

Sve zbog ljubavi

Na svakom natjecanju lijepo je pobijediti, no organizatori poručuju - svi su ovdje zbog ljubavi. "Svaki ovaj natjecatelj koji svoga psa hrani 365 dana u godini, brine se o njemu, četka, njeguje, trenira, tijekom cijele godine. Ta ljubav se ne može platiti novcem", kaže Ivica Bošković, predsjednik Kinološkog društva Osijek.

I stvara jedinstvenu vezu čovjeka i psa koja traje od davnina. "To je trajna i neraskidiva veza još vjerojatno od pećine, kada su jedan drugome pomagali u lovu, grijali se i ne znam što sve ne do dana današnjega, u svakom slučaju pas se toliko približio čovjeku, odnosno čovjek ga je primakao sebi", kaže Branko Šare, predsjednik Hrvatskog kinološkog saveza.

I od tada traje prijateljstvo i ljubav, koji se kažu, ne mogu opisati riječima – nego se mogu samo doživjeti i osjetiti.