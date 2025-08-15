Psi se guše i povraćaju od ovih deformacija: Europa krenula u zabranu neprirodnog križanja

Europski parlament nedavno je usvojio rezoluciju kojom predlaže zabranu uzgoja životinja s ekstremnim tjelesnim osobinama, a ponajprije se to odnosi na popularne pasmine poput mopsa i buldoga. I dok aktivisti za zaštitu životinja pozdravljaju taj potez, uzgajivači smatraju da se problemi se mogu izbjeći odgovornim pristupom, a zabrana može dovesti do suprotnog učinka.

Mopsi, buldozi i druge tzv. brahicefalične pasmine prepoznatljive su po maloj njušci, velikim očima i izraženim crtama lica. No upravo te osobine skrivaju ozbiljne zdravstvene poteškoće.

"Ove pasmine žive sa smanjenom kvalitetom života. Imaju problema s disanjem, kretanjem, osjetljivošću na sunce, alergijama, očima, zubima, živčanim sustavom i srcem", kaže dr. sc. Lea Kreszinger, predsjednica Odjela veterinara male prakse Hrvatske veterinarske komore.

'Monstruozan čin deformiranja'

Većina tih problema nastaje zbog neprirodnog parenja bliskih srodnika, a iz EU-a žele tom stati na kraj. Slično poručuju i iz udruge Prijatelji životinja. "Radi se o monstruoznom činu deformiranja životinja kako bi imale više kože, kraću njušku, klempav hod. Sve su to bolesti koje se namjerno stvaraju, a još uvijek nisu zabranjene. Nadamo se da je ova rezolucija korak bliže tome", ističe Luka Oman, predsjednik udruge.

Zbog tih deformacija, mnogi psi svakodnevno se guše, povraćaju ili otežano hodaju. No, uzgajivači upozoravaju da zabrana nije rješenje. "Ako dođe do zabrane, pse će uzgajati tzv. štanceri, bez ikakvih pravila, regulacije ni zdravstvenih testiranja. I tek tada ćemo imati pune veterinarske ambulante bolesnih pasa", upozorava Marta Kraš, uzgajivačica engleskih buldoga.

Ključ u odgovornosti

Marta buldoge uzgaja pet godina i tvrdi da njezini psi nemaju zdravstvenih problema te su vrlo aktivni i uspješni na izložbama. Ključ, kaže, leži u odgovornosti. "Sve počinje s vlasnicima. Psi se trebaju kupovati isključivo s rodovnicom, a budući vlasnici trebaju se konzultirati s Hrvatskim kinološkim savezom kako bi došli do odgovornih uzgajivača", poručuje Kraš.

Izvorni standard pasmine nije izgledao kao danas – ekstremne osobine pojavile su se zbog uzgoja usmjerenog isključivo na zaradu. Posljedica? Čak 30 posto svih pacijenata u veterinarskim ambulantama čine upravo brahicefalične pasmine. No, nekim se psima ipak može pomoći. "Operacijama se može znatno poboljšati kvaliteta života – najčešće širenjem nosnica i skraćivanjem mekog nepca", objašnjava Kreszinger.

Brojne europske zemlje poput Belgije, Nizozemske, Švedske i Njemačke već su djelomično ili potpuno zabranile uzgoj ovih pasmina. U Hrvatskoj takve zabrane zasad nema, no savjet stručnjaka ostaje isti: prije odabira psa – informirajte se. Jer, pas vrlo brzo postaje član obitelji, a svojim najbližima želimo samo zdravlje i sreću.