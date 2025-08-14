'Demonski zombi zečevi' s crnim rogovima uznemirili ljude: 'Ovo je nova noćna mora'

Fotografije zečeva iz američke savezne države Colorado s crnim izraslinama koje podsjećaju na rogove preplavile su internet.

Iako su kolale glasine da je riječ o prizorima nastalima s pomoću umjetne inteligencije, Sky News u četvrtak javlja da je riječ o pravim fotografijama.

Mnogi korisnici društvenih mreža opisuju ih "zombi, demonske i Frankensteinove" zečeve. "Ovako počinje zombi virus", "Sad imamo i proklete zombi zečeve?", "Ovo je nova noćna mora", samo su neki od komentara na Instagramu i YouTubeu. Ipak, znanstvenici upozoravaju da nema razloga za paniku.

Relativno bezopasna bolest

Agencija "Parkovi i divljina Colorada" ističe da zečevi pate od relativno bezopasne bolesti zvane Shopeov papilomavirus. Bolest je uglavnom karakteristična za područje američkog Srednjeg zapada, a uočljivija je ljeti, kada su buhe i krpelji koji šire virus najaktivniji. Može se širiti kontaktom dvaju zečeva, ali ne i na druge vrste poput ljudi, pasa ili mačaka.

Zombie 🧟‍♂️ Rabbits🐰 Cause Panic 😬😰😱in US 🇺🇸 State pic.twitter.com/SnI5dmH5CD — The 13th ١٣📜🪶Warrior (@strange16892330) August 14, 2025

Zarežni zečevi obično ni ne trebaju ići na liječenje, no službenici ističu da zaraza može biti opasna za kućne kuniće pa se preporučuju da ih liječi veterinar. Isto tako, ljude se opominje da ih ne diraju.

Inspirirala stoljetni mit?

Izrasline su bezopasne za kuniće, osim ako rastu na osjetljivim područjima poput očiju i usta, ili ako ometaju jedenje. Nakon što njihov imunološki sustav pobijedi virus, rogovi nestaju.

Isto tako, treba naglasiti da ovo nije nova bolest. Štoviše, smatra se da je inspirirala stoljećima stari mit o "Jackalopeu", zecu s antilopinim rogovima. Lovci su za nju znali jako dugo, no prvi ju je znanstveno opisao doktor Richard E. Shope 1931. godine, a po njemu je i dobila naziv.

Od tada je proučavanje bolesti kod zečeva pomoglo znanstvenicima u razumijevanju povezanosti između virusa i raka, poput humanog papilomavirusa koji uzrokuje rak vrata maternice.

