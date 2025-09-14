Koncert u čast Gabi, Arsena i Matije Dedić: 'Ovo se mora redovito obilježavati...'

NEZABORAVNA VEČER U ZAGREBU /

Više od 60 glazbenika, glumaca i ostalih umjetnika. Nastupa na Strossmayerovom trgu u Zagrebu na koncertu u čast Gabi Novak, Matiji Dediću i Arsenu Dediću. Koncert je besplatan za posjetitelje, a nastupaju, između ostalih Zdenka Kovačiček, Darko Rundek, Drago Diklić, Jasna Zlokić i Zoran Predin. I to s kultnim pjesmama kao što su 'Vino i gitare', 'Pamtim samo sretne dane', 'Nada' i brojne druge.

'Ja mislim da se to mora obilježavati redovito za sve naše velike pjevače koji su obilježili povijest, donijeli tu kvalitetu, pogotovo. Zabava je zabava, ali donijeti umjetnost u zabavnu glazbu, Ja mislim da nije mnogo njih, da su tu bili Gabi, Arsen, Matija. Gabi pogotovo od pjevačica. Ona je unijela tako jedno dostojanstvo i jednu ženstvenost, jednu kulturu koje nažalost ima sve manje i manje Jer, na kraju krajeva, svi se povode za nekakvim trendovima za promjenom vremena. Vremena se mijenjaju. Mlada generacija ima svoje neke ideje, stavove. Ovo se mora obilježavati. Ja ću uvijek biti prisutna', komentirala je glazbenica Zdenka Kovačiček