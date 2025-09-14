Hajdaš Dončić otkrio bi li zabranio dio bojne Čavoglave: 'Meni osobno je to...'

Gost RTL-a Danas bio je predsjednik SDP-a, Siniša Hajdaš Dončić. O aktualnim temama s njim je razgovarala Dajana Šošić.

Ivan Turudić u srijedu dolazi u Sabor, što ćete ga pitati?

Pitat ćemo ga svašta. Prije svega, on u liku i djelu državnog odvjetnika nije neovisan po našem sudu i po našem razmišljanju. Isto tako, on meni više djeluje kao jedan političar, a manje kao državni odvjetnik i to mu je zapravo najveća zamjerka.

Hoćete li ga pitati da pojasni svoju izjavu da zna što ste radili 16. rujna 2020.?

Naravno, jer nisam radio ništa, a njegova vjerodostojnost je najbolje prikazana u jednoj emisiji RTL-a kad je Šprajc vodio (Stanje nacije, op.a.), kad je on tvrdio da nikad nije vidio i nikad nije razgovarao sa Zdravkom Mamićem, a na kraju je ispalo da se vozio s njim. Samo nismo sigurni da li se vozio na mjestu suvozača ili se vozio u gepeku.

što očekujete da će vam reći oko vašeg slučaja?

Ne znam. Ali je zanimljivo, nevezano što se radi o meni, da državni odvjetnik - to možemo smatrati kao prijetnju, toga se ja ne bojim - da on nešto insinuira, ima neka razmišljanja koja ja uopće ne razumijem o nekom datumu koji spominje.

Otkud zaokret stranke oko pozdrava 'ZDS'?

Nema zaokreta stranke. ZDS je samo vrh sante leda.

Dobro, sada priznajete to su te konotacije. Ranije to nije bio slučaj. Pozivate se na preporuke Vijeća.

Ne priznajemo. Do prije par dana nitko nije niti sumnjao da se Izrael recimo brani, Izrael napada, da je Trump neki osebujan link, da je Plenković europejac. Zbog zdravog društva, zbog mladih, jedanput treba konačno raskrstiti sa ZDS-om i sa fašističkim pozdravima. Treba ga vratiti tamo gdje pripada, pripada u fašističke pozdrave. I treba spriječiti dvostruke konotacije. Što je HDZ radio ovo ljeto - HDZ je namjerno lagano popuštao, isto kako trgovci lagano dižu cijene a cijene se nikad više ne vrate na staro, tako HDZ lagano popušta i pokušava taj pozdrav staviti kao rehabilitiran kroz Domovinski rat. A on nije rehabilitiran, to je ustaški pozdrav i ne možete ga rehabilitirati, ne možete ni Domovinski rat dovoditi u kontekst pozdrava ZDS.

Ali predlažete iznimke od kažnjavanja...

Upravo zbog dvostrukih konotacija na koje se poziva HDZ - jer HDZ nikad nije donio zakon - onda imate dvostruke ili trostruke konotacije, pa jedna sutkinja oslobađa ljude, druga ih kažnjava prekršajno ili kazneno. Mi ćemo imati jedan prijedlog koji uključuje krivični i prekršajni zakon gdje će biti jasno definirane kazne koje su prekršajne, koje su kaznene. Ono što je nama jedino prihvatljivo - i to je moja vrlo jasna poruka - ne mislimo provoditi kulturnu revoluciju i ne mislimo prekapati groblja i nadgrobne spomenike.

Zato nemate potporu ni ljevice.

Vidjet ćemo čiju potporu imamo.

Već vas je odbila i Dalija Orešković i Anka Mrak Taritaš, Sandra Benčić je rekla da malo ustaštva nije prihvatljivo.

Sandra Benčić je vrlo korektna u toj priči bila. Ovdje se ne radi o malo ustaštva, ovdje se radi o nečemu što su vlade od 90-ih do 2000-tih propustile napraviti. Imamo nešto što je zatečeno stanje.

Imate li podršku u stranci za to?

...I SDP kad predlaže zakone - takav je naš dogovor - mi predlažemo zakone kao da smo na vlasti, iako sada nismo. Ali ja ne želim u javni diskurs tu temu imati za mjesec dana.

Dobro, imate li potporu unutar stranke?

Naravno da imam. Razgovarali smo o tome, razgovarat ćemo još. I prije nego što zakon izađe u javnost, proći će i Predsjedništvo.

Hoćete li s partnerima još o tome razgovarati? Nazvali ste ih u jednom trenutku kvazi partneri.

Nama je partner samo Možemo! Svim drugima poručujem da dok ne vide zakon, ne trebaju ga komentirati.

Je li to politički loš potez s obzirom da vas je ljevica odbila, a HDZ likuje jer ste došli na njegovu stranu.

Nismo mi došli na stranu HDZ-a jer HDZ nikad taj zakon neće provesti jer je Plenković kukavica. Da li su Dalija Orešković i Anka Mrak Taritaš ljevica, o tome možemo pričati.

Je li ovo loš politički potez za stranku?

Apsolutno ne. Ja sam čiste duše, čista mozga i smatram da je ovo dobro za hrvatsko društvo, da se spriječe dvostruke konotacije. I taj zakon je trebalo donijeti prije godinu dvije.

Hoće li vaši birači to krivo shvatiti?

Ne znam zašto bi krivo shvatili. Antifašizam je u našoj krvi, što se tiče SDP-a. Fašistički pozdravi nemaju mjesto u hrvatskom javnom prostoru.

Thompsonova pjesma, bojna Čavoglave - bi li to po vama tu trebalo izbaciti?

Vidjet ćete kad će biti prijedlog kaznenog ili prekršajnog zakona, to je nama vrlo suspektno. Tome isto nema mjesta u javnom prostoru.

Dakle išli bi prema izbacivanju...

Vidjet ćete svi kada predložimo. Meni osobno je to neprihvatljivo jer na taj način postoji ono što HDZ dozvoljava, puzajuća radikalizacija društva i to je Plenkovićevo skretanje u desno. Ponavljam još jednom, ZDS pozdrav nema veze s Domovinskim ratom.

Je li to i vaše skretanje u desno?

Moje? U kojem dijelu? Ponavljam, ja neću ovdje dobiti glasove desnice, jasno i glasno kaže da je ZDS fašistički pozdrav.

Gubite li glasove ljevice?

Ne gubim. Za nas je ZDS fašistički pozdrav, ali neke stvari koje su zaboravljene učiniti 90-ih i 2000-tih godina morate jednostavno na taj način tolerirati. Nitko pametan u Hrvatskoj neće rušiti spomenike ljudima koji su poginuli u Domovinskom ratu. A dobro znate da je '92 HOS integriran u Hrvatsku vojsku.

Predsjednik Milanović, jeste se s njim čuli oko ovog pitanja?

Nisam.

Niste ga pitali što misli?

Da da, ujutro kad se probudim obavezno zovem Milanovića i pitam ga što trebam raditi. Šalim se, malo sam ciničan. Nisam se čuo s njim. Mislim da ljudi u SDP-u, pošto nemaju dobrog sugovornika ni u nekoj drugoj strani, moraju biti predvodnici društvenih stvari koje su neprihvatljive u Hrvatskoj, zbog zdravog društva i zbog naših mladih. Pogledajte ankete - ljudi apsolutno krivo percipiraju pozdrav ZDS. Mi moramo biti predvodnici građanskog društva i moramo biti predvodnici - ono što je meni najvažnije - zdravog društva u Hrvata.

Vladine mjere, hoće li one ubrzati inflaciju? U Vladi tvrde da neće.

Ja sam predavao makroekonomiju 20 godina prije nego što sam postao predsjednik SDP-a. Osnovno pravilo koje je u ekonomiji: ako ukidate određeni dio subvencija, to će agregirati dizanje cijena. Svako dizanje cijena u industriji, u energetici, diže inflaciju i poskupiti će neke stvari. Dakle, inflacija će ići gore. I baš sam slušao jedan dan ministra gospodarstva, taj ispit kod većine profesora ekonomije ne bi prošao.