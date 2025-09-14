Dva Ivana na testu u Saboru: Jedan mora dokazati dosljednost, a drugi?

IDUĆI TJEDAN /

Završila je ljetna stanka od gotovo dva mjeseca za saborske zastupnike koji se sutra vraćaju u klupe. Sabor rad počinje aktualnim prijepodnevom. Premijera i ministre očekuje 41 zastupničko pitanje. U idućem tjednu u Sabor će i glavni državni odvjetnik i Izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Tom je točkom šef Sabora Jandroković doskočio SDP-u koji je planirao pomoću potpisa osigurati raniju raspravu i dovesti Turudića u parlament. Kako će se postaviti DP koji je oštro kritizirao rad DORH-a oko slučaja Dabro, pogledajte u prilogu