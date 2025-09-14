Upoznajte Franka (12): Ustaje u 6 ujutro, pomaže ocu, a kusur ostavi sebi za sladoled

Uobičajena subotnja gužva na osječkoj tržnici. I neobičan mladić na štandu obiteljskog OPG-a u rano jutro.

"Za ustati – ono, nema problema, samo ranije moram ići spavati. Probudio sam se u 6 i po pa sam već do 7 došao i eto ide odlično, stvarno sam zadovoljan i nadam se da će tako i ostati", kaže Franko Vranješ.

Frankov otac ponosan je na sina, koji je rado uz njega i na poljoprivrednom gospodarstvu i na tržnici.

"Ja moram reći stvarno da on meni tu puno pomogne, znači sve one stvari, kada se ja nekada ne mogu sagnuti ili nešto, isto zna raditi i kositi travu, bez obzira što je kao mali, ali stvarno od velike pomoći je", kaže Vladimir Vranješ.

Franku ništa nije teško jer voli s ocem raditi i učiti.

"Stvarno me puno toga naučio, saditi salatu, blitvu, raštiku i tako sve ostalo i eto – baš mi se svidjelo", kaže Franko.

A kupcima na tržnici svidio se – mali poljoprivrednik.

"Mali je odličan i samo naprijed, stvarno su dragi i baš je lijepo vidjeti da tako netko mlad tako voli to što radi.“ kaže Dubravka iz Višnjevca.

"I roditelji mu čine uslugu s tim jer kasnije mu u životu ništa neće biti teško – to je pravi put", kaže Marin iz Osijeka.

"Kada ga vide, oduševe se i kada nešto recimo košta 3-4 eura, oni daju 5 i kažu, u redu, ostavi kusur sebi za sladoled, i to mu se s jedne strane omililo, s dobrom količinom novca je otišao kući i onda mu nitko nije ravan, onda on časti svoje prijatelje“, kaže Frankov otac Vladimir.

Najbolji prijatelj na tržnici, malom poljoprivredniku je mali mesar koji mu je predložio da ono što radi objavljuje i na društvenim mrežama.

"Lijepo je vidjeti mladoga kako radi na poljoprivredi, kako pomaže svojim roditeljima, tako da to je vrlo interesantno ljudima, pogotovo ako znate raditi svoj posao, ako volite raditi", kaže mali mesar Jurica Štefanko.

Pa sada i tata pomaže Franku da ono što voli raditi pokaže ljudima na svom TikTok kanalu.

Iako tata Vladimir nije siguran da je ovaj zahtjevan posao i najbolji za sina, Franko – ne dvoji. Nakon osnovne završit će poljoprivrednu školu.

"Čim je završim planiram odmah doći raditi tu na tržnicu, ono ništa, nikakvi fakulteti, nikakve te gluposti, samo odmah doći na tržnicu i to je to", kaže Franko.

Kako god se Frankovi planovi budu razvijali, imat će za njih i potporu svojih najbližih pa ne sumnjamo i u nastavak ove lijepe priče.