NATO udario šakom o stol, započela je misija 'Istočni stražar': Evo što to znači za Europu

Istočni blok NATO saveza postaje nikad čuvanije mjesto jer započela je misija 'Istočni stražar'. U strahu od ruskih napada jača se obrana na kopnu i u zraku.

Na samom pragu NATO-a, vježbom Zapad 2025. Rusija i vjerni joj saveznik Bjelorusija drugi dan demonstriraju vojnu moć. Granicu s Bjelorusijom, Poljska je već zatvorila, a šest kilometara od ruske na sjeveru traje vojna obuka na koju se u strahu od ruskog neprijateljstva prijavljuje sve više građana.

“Uvijek kažem, učinila bih sve da moje dijete bude sigurno. Apsolutno bih stajala i borila se da ga zaštitim. A ostalo...”, kazala je kroz suze Agnieszka Jedruszak iz Poljske.

Operacija 'Istočni stražar'

Da do eskalacije ne dođe zadatak je saveznika. Dolaskom francuskih rafala i transportnog zrakoplova s opremom, naoružanjem i osobljem Poljska je objavila početak povijesne NATO operacije "Istočni stražar".

Od krajnjeg sjevera do Crnog mora i Sredozemlja duž cijelog istočnog bloka Saveza stižu trupe i borbeni zrakoplovi. U Litvi vježba dvije tisuće njemačkih vojnika s oko tisuću vozila.

“Istočna straža bit će fleksibilna i agilna, pružajući još usmjerenije odvraćanje i obranu točno kada i gdje je to potrebno. Integrirat će zračnu i kopnenu obranu te će povećati razmjenu informacija među nacijama” – kazao je glavni zapovjednik NATO-a, general Alexus Grynkewich. Više doznajte u prilogu Nikoline Matošević.