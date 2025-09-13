Francuski Rafalei, njemački Typhooni i danski F-16 polijeću! NATO šalje moćne avione Poljskoj

Francuska, Njemačka i Danska će dati svoj doprinos u jačanju obrane Poljske od ruskih dronova i to u pogledu borbenih zrakoplova i druge vojne opreme, objavili su čelnici NATO-a na konferenciji za novinare u petak.

Očekuje se i doprinos Ujedinjenog Kraljevstva misiji Eastern Sentry, koja će se postupno proširiti od Arktika na sjeveru do Crnog mora i Sredozemnog mora na jugu kako bi se bolje suprotstavila ruskim dronovima i raketama, donosi The Guardian.

Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, rekao je: "Osim tradicionalnijih vojnih sposobnosti, ovaj će napor uključivati ​​i elemente osmišljene za rješavanje specifičnih izazova povezanih s korištenjem dronova."

Podsjetimo, 21 ruski dron u srijedu je tijekom noći prešao granicu s Poljskom, smatra se da su to bili nenaoružani mamci. Navodno su oborene samo tri ili četiri, a jedan dron je preletio 260 kilometara duboko u Poljsku.

Četiri zračne luke zato su bile zatvorene.

Trump: 'Možda je pogreška', Tusk: 'Ali nije, i znamo to'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je to možda bila pogreška.

Donald Tusk, premijer zemlje, objavio je na društvenim mrežama na engleskom jeziku: "Također bismo voljeli da je napad dronom na Poljsku bio pogreška. Ali nije bio. I znamo to."

Rutte je, međutim, ostao suzdržan.

U petak je rekao da je NATO-ova "procjena incidenata u srijedu još uvijek u tijeku", iako je naglasio da je "bez obzira na to jesu li ruske akcije bile namjerne ili ne, Rusija povrijedila NATO-ov zračni prostor"

"Ruska nepažnja u zraku duž našeg istočnog boka sve je češća", dodao je Rutte. "Vidjeli smo kako dronovi krše naš zračni prostor u Rumunjskoj, Estoniji, Latviji i Litvi – bilo namjerno ili ne, to je opasno i neprihvatljivo", dodao je.

Danska će za potporu Poljskoj dati u vidu dva zrakoplova F-16 i fregatu za protuzračnu borbu, Francuska tri lovca Rafale, a Njemačka četiri Typhoona. NATO-ovi vojni planeri rekli su da je i UK "izrazio spremnost podržati" napore.

U srijedu je britanski ministar obrane John Healey izjavio da je zatražio od britanske vojske da razmotri mogućnosti za pojačanu potporu Poljskoj usred naznaka dužnosnika da se razmatra raspoređivanje do šest Typhoona.

Rusija je, u međuvremenu, izjavila da su mirovni pregovori zastali. Dmitrij Peskov, glasnogovornik Vladimira Putina, rekao je novinarima: "Naši pregovarači imaju priliku komunicirati putem kanala. Ali zasad je vjerojatno točnije govoriti o pauzi."

