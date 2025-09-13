Ovo postaje sve brutalnije! Žena poslala novac astronautu da sretno siđe na Zemlju?

Policija u japanskoj prefekturi Hokaido, drugom po veličini otoku, istražuje neuobičajen slučaj internetske prevare, u kojoj je starija žena izgubila čak oko milijun jena, što je negdje oko 6700 američkih dolara, nakon što je nakon duge online komunikacije povjerovala da je u vezi s astronautom koji je navodno 'zaglavljen u svemiru'. Prema navodima lokalnih medija, slučaj je privukao veliku pažnju kako u Japanu, tako i u svijetu, ne samo zbog bizarnosti cijele priče i načina na koji je prevarant manipulirao žrtvom, već i kao još jedan od dokaza da su internet i online aplikacije ušle u sve pore života.

Prema navodima japanske policije, prevara je počela kada je žena stupila u kontakt s do tad nepoznatim muškarcem preko društvenih mreža. On se predstavio kao astronaut, koji trenutačno sudjeluje u svemirskoj misiji ispred japanske svemirske agencije, i tvrdio da se nalazi na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS).

U svojim porukama je opisivao kako se zaljubio u nju i kako planira da se, po povratku na Zemlju, vjenča s njom, te započnu zajednički život. Tijekom nekoliko tjedna online komunikacije, muškarac je sve više pojačavao emotivni ton svojih poruka, predstavljajući sebe kao usamljenu i ranjivu osobu koja se oslanja na njenu podršku. Potom je počeo i da šalje dramatične poruke, u kojima je tvrdio da je njegov svemirski brod pod napadom i da se suočava s nestašicom kisika i osnovnih potrepština, poput hrane i vode. Objasnio joj je i da mu je hitno potreban novac kako bi mogao da plati 'prijevoz' nazad na Zemlju.

'Romantična prevara'

Žena je, vjerujući njegovim riječima i emotivnim izjavama, poslala novac putem online transfera a ukupno je prebacila oko milijun jena, što je nešto manje od 7000 dolara. Prevarant je tvrdio i da će čim stigne na Zemlju vratiti sav novac i da će zajedno započeti novi život. Kada je kasnije zatražio dodatna novčana sredstva, žena je konačno postala sumnjičava i obratila se lokalnoj policiji.

Istraga je ubrzo pokazala da se radi o klasičnom obliku internet prevare poznatom kao 'romantična prevara', pri čemu prevaranti koriste emotivnu manipulacije kako bi stekli povjerenje i iznudili novac od svojih žrtava. Policija je saopćila da ovakve prevare postaju sve češće i da žrtve nisu uvijek usamljene osobe, već i ljudi koji jednostavno vjeruju u priče onih koji ih obasipaju pažnjom i ljubavnim obećanjima.

Stručnjaci upozoravaju da su prevare ovog tipa često veoma sofisticirane, i da kriminalci koriste detaljno osmišljene scenarije, uključujući čak i lažne fotografije, dokumenta i višestruke naloge na društvenim mrežama. U ovom slučaju, scenarij o 'astronautu kojem je potreban novac za prijevoz' djeluje apsurdno, ali pokazuje i koliko duboko emocionalna povezanost može zaslijepiti žrtvu i navesti je da povjeruje u očigledne laži.

