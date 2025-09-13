Udovica Charlieja Kirka prvi put se obratila javnosti od atentata: 'Nemate pojma što ste pustili!'

Erika Kirk, udovica ubijena Charlieja Kirka, objavila je emotivan govor u čast svog supruga i to je njezino prvo obraćanje nakon aatentata koji se dogodio u srijedu na Sveučilištu Utah Valley.

"Činitelji zla koji su odgovorni za ubojstvo mog supruga nemaju pojma što su napravili. Ubili su Charlieja jer je propovijedao poruke patriotizma, vjere i Božje ljubavi. Trebali bi znati ovo: ako mislite da je misija mog muža bila jaka prije, nemate pojma. Nemate pojma što ste pustili po cijeloj zemlji. U ovom svijetu nemate pojma. Nemate pojma o plamenu koji ste zapalili u ovoj ženi", rekla je i nastavila:

"Svima koji me večeras slušate diljem Amerike, pokret koji je moj suprug stvorio neće umrijeti. Neće. Odbijam dopustiti da se to dogodi. Nitko nikada neće zaboraviti ime mog supruga. Ja ću se pobrinuti za to. Postat će jači. Hrabriji. Glasniji i veći nego ikada. Misija mog supruga neće prestati. Ni na trenutak. Glas mog supruga ostat će i odjekivat će glasnije i jasnije nego ikada. I njegova će mudrost trajati.

Erika Kirk 🙏 “If you thought my husbands mission was powerful before, you have no idea" Mic drop



"The cries of this widow will echo around the world like a battle cry. The movement MY husband built WILL NOT DlE."



THIS IS SO POWERFUL ❤️



pic.twitter.com/WRgJjNQ7WW — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 13, 2025

Erika Kirk uputila je snažnu poruku “zlobnicima odgovornima” za smrt supruga, naglasivši da “nemaju pojma što su učinili.”

Erika Kirk obratila se s govornice pokraj stola za kojim je njezin suprug vodio svoj popularni podcast, Erika je izjavila da će Turning Point USA, organizacija čiji je Charlie suosnivač, nastaviti jesensku turneju po kampusima kako je planirano, te da će u narednim godinama biti još više turneja.

Najavila je i da će se godišnja konferencija "America Fest" u prosincu u Phoenixu održati po planu, kao i da će se nastaviti emitiranje Charliejeva podcasta. Dodala je da je razgovarala s predsjednikom Donaldom Trumpom i poručila mu da želi nastaviti rad organizacije koju je njezin suprug stvorio.

Kirk je pohvalila svog pokojnog supruga zbog njegove radne etike i uloge oca i muža. Prisjetila se da je svakodnevno pitao kako može biti bolji suprug i otac.

"Sada i za svu vječnost, on će stajati uz svog Spasitelja, noseći slavnu krunu mučenika. Charlie je volio, volio je život. Volio je Ameriku", rekla je.

