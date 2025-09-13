Grmoja otkrio bi li više ikad u koaliciju s HDZ-om i bi li mu Anušić pasao na čelu te stranke

Nikola Grmoja službeno je najavio kandidaturu za predsjednika Mosta. Grmoja želi naslijediti dosadašnjeg čelnika Božu Petrova. Unutarstranački izbori za novog predsjednika Mosta očekuju se krajem rujna ili početkom listopada. Grmoja je gost RTL-a Danas, a s njim je razgovarala Dajana Šošić.

Objavili ste kandidaturu, želite na čelo mosta, jeste li dosad na neki način upravljali strankom iz sjene?

Nisam upravljao strankom, stranka ima predsjedništvo i glavni odbor, Božo Petrov je bio predsjednik, ali nije on mogao donijeti niti jednu odluku sam, to bi bila diktatura da jedan čovjek ima...

Dobro, ali vi ste jedno od najprepoznatljivijih lica Mosta, uvijek ste komunicirali najvažnije teme.

Pa to je drugo. Ja sam uvijek bio pristupačan medijima, otvoren za komentar bilo koje teme, nikad se nisam ustručavao bilo što komentirati kad su bile neke teške situacije za Most jer mislim da je to pošteno i prema vama medijima i prema građanima. Možda zato. Ali definitivno nisam bio nekakav čovjek iz sjene niti sam se ikad skrivao. Čovjek iz sjene bi bio netko tko povlači konce, a ja sam bio ovaj na prvoj crti.

Što je s Marinom Miletićem? Je li on odustao od kandidature kao što ste nagađa? Jeste li razgovarali o tome s njim?

Vidio sam izjave gdje je Marin u ovom trenutku rekao ni da hoće ni da neće, tako da treba pitati njega. Ja bih volio da bude više kandidata za tu važnu funkciju i da sučelimo vizije.

Ako on ne bude, je li izbjegnut nekakav raskol unutar stranke?

Ne vidim raskol ako se netko kandidira i ponudi svoju viziju, ima ambiciju - mislim da je to legitimno. Ne vidim tu prostora za raskol, mislim da je Most u ovim zadnjim mjesecima - a to pokazuju i ove važe ankete na vašoj televiziji - u ovom mjesecu najviše rastao od svih političkih opcija. Vraćamo se nakon onih udara koje smo doživjeli. Već smo deset godina na političkoj sceni i bilo je tu svega, ali jedini smo preživjeli, mnogo toga je nestalo.

Dobro, ali on je prvi dužnosnik Mosta koji je nakon 2017. otvoreno komunicirao mogućnost suradnje s HDZ-om, s druge strane, vi kao i ostatak Mosta izgradili ste velik dio utjecaja upravo na kritici HDZ-a i premijera.

Mislim da je najveća pogreška koju neka politička opcija može donijeti da razmišlja o tome s kim će koalirati. Mi moramo biti puno ambiciozniji, moramo ići na to da Most bude - Most je sada četvrta snaga u zemlji - dakle, mi sada to imamo, mogli smo koalirati sa HDZ-om i ući u Vladu. Uostalom, evo, vidio sam po televizijama - Mlinarić Ćipe nam poručuje 'Zašto niste došli s nama u Vladu?' - bit ću jako konkretan i reći ću ono što mislim: mislim da mi moramo graditi Most, moramo zaorati teren, da Most mora biti glas običnog hrvatskog čovjeka, dakle da moramo progovarati o onim problemima koji muče naše radnike...

U koaliciji s HDZ-om?

Ne, dakle, meni ne pada na pamet se ovako truditi, mučiti i izlagati i onda predati ili biti prirepak ove ili one političke opcije. Za nas su jednako politički protivnici ova globalistička ljevica koja više ne brine o radničkim pravima nego se brine o LGBTQ pravima, bave se sa 'ZDS', a isto tako su nam politički oponenti oni koji se predstavljaju kao suverenisti i domoljubi, ali izdaju te vrijednosti. Ako me članovi Mosta izaberu za predsjednika i ako birači daju Mostu povjerenje, mi ćemo sigurno biti politička opcija koja će voditi hrvatsku politiku, a ne razmišljati o tome s kime ćemo koalirati. Ja ne mislim ući u političku utakmicu i razmišljati o tome koga ću ja podržati. Neka HDZ i SDP razmišljaju o Mostu.

Miletić kaže da je njemu Anušić prihvatljiv na čelu HDZ-a, je li vama prihvatljiv?

Kadrovirati u drugim političkim strankama mislim da nije najbolji put. Svaka politička opcija bira svoga predsjednika, članstvo te političke opcije, i mi to moramo poštovati. Mi možemo odlučivati samo o sebi i krojiti svoju sudbinu i graditi budućnost Mosta. Ja smatram da Most mora postati narodni pokret koji okuplja sve ljude koji su nezadovoljni stanjem u Hrvatskoj, i one na centru i one na desnici.

Kad smo kod toga, stranke od centra na desno, s kim tu vidite moguću suradnju?

Ja jesam za suradnju, ali nisam za suradnju pod svaku cijenu. Ne želim na leđima Mosta u Hrvatski sabor ugurati nekoga tko će se prodati, tko će dizati ruku za bilo koju političku opciju - vidjeli smo takvih kroz hrvatsku političku povijest jako puno.

Biste li mogli s Raspudićima ponovno?

Ja ni sa kim tko je u Saboru u tom spektru od centra na desno nemam osobnih sukoba i spreman sam surađivati sa svima onima koji vide Hrvatsku na isti način kako ju ja vidim i kako je vide članovi Mosta. A to je: Hrvatska sigurna, Hrvatska vrijedna svom identitetu i vrijednostima.

Hoćete li s Raspudićima sjesti i pokušati razgovarati?

S kim ću ja sjesti na kavu ili neću sjesti, to je još na dugom štapu, što bi se reklo. Prvo trebam dobiti povjerenje članova Mosta, ali ono što je sigurno - mi vidimo da se mladi bude u Hrvatskoj, da se vraćaju onim tradicionalnim vrijednostima i da im je važan identitet. To se događa u cijelom svijetu pa i u Hrvatskoj.

Dobro, Most se pozicionirao dosta desno. Jeste li time zatvorili vrata za mogućnost suradnje s SDP-om?

Most se pozicionirao točno ondje gdje je srce i duša hrvatskog naroda. To su one vrijednosti koje su izgradile ovaj narod, to su neprolazne vrijednosti i tamo je mislim većina hrvatskog naroda. Meni je bliži neki čovjek sa centra pa čak i sa lijevog centra ako ne potkrada hrvatsku, ako je svojim radom izgrađuje, ako plaća porez, a ne oni koji lažno mašu zastavicama, koji se kunu u to da su domoljubi - imamo takve pa su donijeli Istanbulsku konvenciju, ukinuli su hrvatsku kunu i uveli euro, ukinuli su kvote za uvoz strane radne snage - takvim politikama ćemo se suprotstaviti.

Dobro, biste li onda mogli s SDP-om?

Oni koji će podržati naše politike - to mogu. Sigurno ne mislim ući u ring i razmišljati o tome koga ću ja podržati. SDP je jednako kao HDZ glasao tri puta protiv našeg zaključka da se odgodi uvođenje eura. SDP i Možemo su podržali ukidanje kvota za uvoz strane radne snage i oni zapravo provode istu politiku. Hajdaš Dončić, bivši HDZ-ovac, sada predlaže nešto što je HDZ predlagao prije dvije godine, ovo famozno Plenkovićevo vijeće. Oni se naoko sukobljavaju, svađaju narod - mi smo tu jasni oko 'ZDS' - on je 'opran' u Domovinskom ratu i u tom smislu ne trebaju nam uopće više rasprave.

Imate li možda kakve ambicije za predsjednika jednoga dana?

Moja jedina ambicija je trenutno Most i Hrvatska. U ovom trenutku nemam takvih ambicija niti sam o tome razmišljao. Želim ojačati Most, želimo zaorati teren, želimo više razgovarati. Bilo je tu i naših grešaka, to treba priznati.

Most u oporbi, je li dosta toga?

Pa je, mislim da je vrijeme da Most dođe na vlast, ali da bi se to dogodilo moramo se i mi mijenjati, moramo više razgovarati, biti među ljudima. Jutros sam najavio kandidaturu i prvi potez koji sam napravio, otišao sam podržati u Sisku ovaj prosvjed, mislim da to mora biti srce politike Mosta - biti uz ljude, osluškivati narod i progovarati o njihovim problemima.