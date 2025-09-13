Na antiimigrantskom skupu zastave i Trumpove kape: Prosvjednici se sukobili s policijom

KAOS NA OTOKU /

Više desetaka tisuća ljudi u središtu Londona na antiimigrantskom skupu koji je organizirao poznati aktivist Tommy Robinson. Prosvjednici nose britanske i engleske zastave, ali i kape američkog predsjednika Trumpa, te skandiraju protiv premijera Starmera. Zbog sigurnosti JE raspoređeno 1600 policajaca s kojima se dio prosvjednika sukobio. U blizini se održava i protuprosvjed pod motom 'Ustanimo protiv rasizma'. Imigracija i sloboda govora glavne su teme ovog burnog ljeta u Velikoj Britaniji. Više pogledajte u prilogu