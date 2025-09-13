Kreditni rejting Hrvatske komentirali iz Ministarstva financija, evo što znači nova ocjena S&P-a

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

OCJENA A- /

Rejting agencija Standard and Poor's (S&P) potvrdila je kreditni rejting Republike Hrvatske na razini 'A -' za dugoročne i 'A -2' za kratkoročne obveze, uz pozitivne izglede.

Ocjena 'A' signalizira snažne kapacitete za ispunjavanje financijskih obaveza, uz određeni stupanj ranjivosti na ekonomske uvjete i promjene.

Iz Vlade su poručili da se time ponovno potvrđuje međunarodno povjerenje u stabilnost hrvatskih javnih financija i pozitivne izglede gospodarskog rasta. U agenciji najavljuju nastavak snažnog rasta hrvatskog BDP-a. S&P naglašava važnost političke stabilnosti i kontinuiteta, a evo kako ovu potvrdu tumače u Ministarstvu financija.

"Ovo je još jedna potvrda svega onoga što Ministarstvo financija i Vlada čine, ne samo u ovom mandatu nego i u kontinuitetu posljednjih devet godina u veoma složenim gospodarskim i geopolitičkim okolnostima", kazao je glavni savjetnik ministra financija Matej Bule. Više doznajte u prilogu.