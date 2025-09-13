OCJENA A- /

Kreditni rejting Hrvatske komentirali iz Ministarstva financija, evo što znači nova ocjena S&P-a

Rejting agencija Standard and Poor's (S&P) potvrdila je kreditni rejting Republike Hrvatske na razini 'A -' za dugoročne i 'A -2' za kratkoročne obveze, uz pozitivne izglede.

Ocjena 'A' signalizira snažne kapacitete za ispunjavanje financijskih obaveza, uz određeni stupanj ranjivosti na ekonomske uvjete i promjene.

Iz Vlade su poručili da se time ponovno potvrđuje međunarodno povjerenje u stabilnost hrvatskih javnih financija i pozitivne izglede gospodarskog rasta. U agenciji najavljuju nastavak snažnog rasta hrvatskog BDP-a. S&P naglašava važnost političke stabilnosti i kontinuiteta, a evo kako ovu potvrdu tumače u Ministarstvu financija.

"Ovo je još jedna potvrda svega onoga što Ministarstvo financija i Vlada čine, ne samo u ovom mandatu nego i u kontinuitetu posljednjih devet godina u veoma složenim gospodarskim i geopolitičkim okolnostima", kazao je glavni savjetnik ministra financija Matej Bule. Više doznajte u prilogu. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
13.9.2025.
16:48
RTL Danas
Kreditni RejtingMinistarstvo FinancijaStandard And Poor's
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx