Vukovi zaklali stado, stočar bijesan: Ima pse čuvare i snimke, a odšteta nikakva!

STRAH U KISTANJAMA /

Prije pet godina dobili su 33 eura, odnosno tadašnjih 250 kuna, odštete za osam ovaca i janjaca, a sada im je stiglo rješenje za dvije od pet ovaca koje su im u lipnju zaklali vukovi. Za jedno janje priznata je odšteta od 160 eura, a za drugo nije.

Za ostatak životinja još čekaju, a vlasniku stada Saši Štrbcu iz Kistanja nije jasno po kojem se kriterijudonose odluke o odštetama.

"Za jednu (životinju op.a) je priznato da ju je usmrtio vuk, za drugu nije", otkriva nam. Za odbijenu životinju službeni odgovor resornog ministarstva, kaže, bio je da na njoj nije bilo dovoljne količine mesa, iako je vještak, govori nam, ustvrio da je životinju usmrtio vuk.

On, pak, tvrdi, da je vuk usmrtio pet životinja. Dodaje da ima i snimke vukova u mjestu te naglašava da su sve priložili. Više pogledajte u videu