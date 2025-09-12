Šušnjar o rezanju subvencija za energente: 'To će biti jedna od antiinflacijskih mjera'

'TRŽIŠTE JE VOLATILNO' /



Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u razgovoru za RTL Danas govorio je o subvencijama za energente, a osvrnuo se i na kritike šefa SDP-a, Siniše Hajdaša Dončića, da će postepeno popuštanje mjera dovesti do inflantornog udara.

Šušnjar je rekao da će Vlada nastaviti subvencionirati energente za građane i male poduzetnike međutim, kako su se cijene stabilizirale, tako se fazno izlazi iz mjera. Taj postupni izlazak ima za cilj da građani izlazak Vlade iz mjera što manje osjete.

Šef SDP-a upozorio je da bi to moglo dovesti do inflantornog udara, na što Šušnjar kaže da je u pitanju "inteniozna izjava" koja pokazuje "svu raskoš znanja" Hajdaša Dončića. Cijeli razgovor s ministrom Šušnjarom pogledajte u videu