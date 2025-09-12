HGSS bi uskoro trebao dobiti helikoptere koji će im pomoći u spašavanju ljudi

NOVA OPREMA /

Tri dana i dvije noći izgubljena, gladna, dehidrirana i dezorijentirana lutala je nenaseljenim područjem u blizini Benkovca. Susjed je pokazao put kojim je 67-godišnja žena iz Korlata otišla. No, ni traga ni glasa dok u potragu nije krenuo HGSS i tako ispisao još jednu sretnu priču ovog ljeta. Nakon još jedne uspješne akcije, reporter Rade Županović razgovarao je s dopročelnikom HGSS-a Grgom Puljasom o ovogodišnjoj sezoni. Više pogledajte u prilogu