RTL POMAŽE DJECI /

Kvaliteta života djece i mladih te prevencija izdvajanja iz obitelji ciljevi su programa Jačanje obitelji, Mobilnog tima SOS Dječjeg sela Ladimirevci. Svakodnevno posjećujući obitelji s djecom i surađujući s institucijama prelaze i brojne kilometre pa trebaju i sigurna vozila. I dobili su ih, zahvaljujući udruzi RTL pomaže djeci. Više u priči reportera RTL-a Danas Bojana Uranjeka