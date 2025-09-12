RTL POMAŽE DJECI /

Pomažu obiteljima da ostanu zajedno: U SOS Dječje selo stigla nova sigurna vozila

Kvaliteta života djece i mladih te prevencija izdvajanja iz obitelji ciljevi su programa Jačanje obitelji, Mobilnog tima SOS Dječjeg sela Ladimirevci. Svakodnevno posjećujući obitelji s djecom i surađujući s institucijama prelaze i brojne kilometre pa trebaju i sigurna vozila. I dobili su ih, zahvaljujući udruzi RTL pomaže djeci. Više u priči reportera RTL-a Danas Bojana Uranjeka

12.9.2025.
20:55
RTL Danas
Rtl Pomaze DjeciUdrugaSos Dječje Selo
