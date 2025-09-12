Baćo na prvi dan škole htio šefu pokazati gdje je krenuo u školu: Ovaj zakasnio na prvi sat

ILI JE TRAŽIO ZEBRU? /

Počela je škola, a prvi dan škole je uvijek velik i važan dan u životu svakog od nas pa je tako i potpredsjednik Vlade Branko Bačić uz Gibonnijevu pjesmu “Ovo mi je škola” doveo svog šefa u Blato na Korčuli da mu pokaže gdje je krenuo u školu. Uz premijera, Baćinu školu došla je vidjeti i cijela delegacija Vladinih ministara, a kad tako visoka i važna delegacija stiže u neko malo mjesto, onda je red da načelnik općine stavi svježi asfalt kako se skupe državne limuzine i još skuplje državne stražnjice u njima ne bi nepotrebno tresle. Pri tome je načelnik zaboravio da bi na novi asfalt trebalo nacrtati i novu zebru, ali kraj toliko brige za udobnost i sigurnost visokih uzvanika nije stigao još misliti i na zebre pa je cesta ispred škole ostala bez pješačkog prijelaza. Pogotovo ako dolazi premijer, onda nema ni znakova. A premijer je na prvi sat i proslavu početka škole došao sa zakašnjenjem od 15 minuta, pa je nastava morala početi bez njega, ali prvašići mu nisu zamjerili. I oni bi kasnili, ali ne smiju. Nisu oni premijer.