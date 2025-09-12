Vukovi kolju, kaos s odštetama: I ovaj stočar bio meta zvijeri - nevjerojatno je što su mu rekli!

Prije pet godina dobili su 33 eura, odnosno tadašnjih 250 kuna, odštete za osam ovaca i janjaca, a sada im je stiglo rješenje za dvije od pet ovaca koje su im u lipnju zaklali vukovi. Za jedno janje priznata je odšteta od 160 eura, a za drugo nije.

Za ostatak životinja još čekaju, a vlasniku stada Saši Štrbcu iz Kistanja nije jasno po kojem se kriterijudonose odluke o odštetama.

"Za jednu (životinju op.a) je priznato da ju je usmrtio vuk, za drugu nije", otkriva nam. Za odbijenu životinju službeni odgovor resornog ministarstva, kaže, bio je da na njoj nije bilo dovoljne količine mesa, iako je vještak, govori nam, ustvrio da je životinju usmrtio vuk.

On, pak, tvrdi, da je vuk usmrtio pet životinja.

Dodaje da ima i snimke vukova u mjestu te naglašava da su sve priložili. "Prvi dopis je bio da mi neadekvatno čuvamo životinje, što nije istina jer posjedujemo četiri registrirana pastirska psa i dva border collieja. Tu smo ih pobili. Poslije toga su poslali drugi dopis u kojem traže snimke vukova koji šetaju po selu. I to smo im priložili", kaže nam.

I prije četiri godine blizu staje vukovi su napali i stoku i njega, a tada su mu rekli da to nisu bili vukovi.

"Tada je gospodin, stručnjak, odgovorio da su to vukopsi i da nikad nije čuo za Kistanje. A onda je prije 15 dana isti stručnjak bio u Kistanjama i odjednom rekao da su to vukovi", ispričao nam je.

Pitali smo ga i koja bi visina odštete po njemu bila primjerena. Kaže da je 4000 eura platio za 10 janjica, jarica i jarčića, a već 11 životinja je prodao jer ih više nije mogao držati.

"Nakon razgovora sa županom odzvanjaju mi njegove riječi – on je spreman vratiti stočarstvo u Bukovicu, tako da i ja razmišljam da ostanem u stočarstvu", odgovorio je.