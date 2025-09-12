Tri dana pakla: lutala gladna i žedna, dok nisu stigli HGSS i Bongo!

Pothlađena, prestrašena, u jaruzi uz vinograd – ali živa. Susjed je pokazao put kojim je 67-godišnja žena iz Korlata otišla, ali se nije vratila. Za njom je krenuo HGSS.

Silvija Domitrović Došen, članica HGSS-ove Stanice Zadar, priznaje da su im nade tijekom potrage kopnile.

"S obzirom na onakav teren kakav nas je dočekao i da je gospođa već dvije noći provela vani, pogotovo poslije onog nevremena, nitko nije baš vjerovao da ćemo je pronaći živu, ali eto – uspjeli smo", rekla nam je.

"Bila je užasno jaka kiša, praćena vjetrom. Bilo je toliko loše da u jednom trenutku, da nismo imali GPS, mi bismo se sami pogubili na tom terenu", otkriva detalje dramatične potrage.

U potrazi je bio s njom i desetogodišnji labrador Bongo – i on je član HGSS-a, oni su tim.

Njuška koja obožava svoj posao

"Bongo je pas koji, kad vidi ruksak i kad vidi svoj GPS, svoju kašeticu s opremom, neizmjerno je sretan i lud!: Jedva čeka istrčati iz stana. Takav je da već na parkingu traži auto HGSS-a u koji će se ubaciti u svoj boks i baš uživa", otkriva nam koliko Bongo voli svoj posao.

Tisuću i sto volontera HGSS-a u 25 stanica spremno je za spašavanje života od 0 do 24 svaki dan u godini. Za nijednu akciju nisu ni tražili ni dobili plaću.

"Nama je svaki ljudski život ono za što mi radimo. Naša nagrada. Pogotovo još kad čovjeka nađemo živog. To je sreća beskrajna", otkrivaju nam.

A još je veća majkama, očevima, djeci pronađenih, prijateljima… Njihova zahvala sigurno im puno znači, ali ono što doista trebaju jest pomoć države da i dalje mogu tako savjesno i srčano spašavati ono najvrijednije – život.