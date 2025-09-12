SDP-ov zaokret oko ustaškog pokliča: 'Nitko pametan vam to neće rušiti...'

Sprema se i SDP za zakon kojim bi sporni poklič i ustaška obilježja jasno sankcionirali. "I za mene i za SDP je jasno da je 'Za dom spremni' ustaški pozdrav. Točka. On je osobito ovo ljeto potaknut više Jandrokovićem nego Plenkovićem izašao iz nekih okvira i postao društveni problem", rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Pa ga žele riješiti kroz izmjene Prekršajnog i Kaznenog zakona, ali uz određene iznimke. Sankcija ne bi bilo u slučaju HOS-ovih komemoracija i nadgrobnih ploča.

"Govorimo o grobovima, govorimo o spomen obilježjima. Nitko pametan vam to neće rušiti. I to je suština našeg prijedloga. Znači, Plenković je kukavica jer ne može riješiti to, boji se radikalne desnice, ja dobivam udarce i ja sam spreman za to za razliku od njega", kaže Hajdaš Dončić.

Šamar od HDZ-a

Udarci dolaze od koalicijskih partnera kojima Hajdaš Dončić poručuje "nemojte imati populistička stajališta". No, upravo je SDP-ov prijedlog zaokret u odnosu na dosadašnju politiku i istovjetan preporukama Vijeća kojeg je osnovala Plenkovićeva Vlada.

"Meni je teško komentirati nešto što je njihova stvar, ono što mogu jasno reći hrvatskoj javnosti je da za nas dvostrukih konotacija nema i da mi smatramo da 'Za dom spremni' treba kao i svi drugi ustaški simboli treba biti zabranjen u svakoj situaciji", kaže zastupnica Možemo" Ivana Kekin.

"Na ovaj način SDP želi nekako postati light HDZ. Vrlo zanimljivo je prozvati za populizam, a sam to učiniti na sljedeći način. Najveći šamar koji je SDP dobio je šamar od HDZ-a", kaže zastupnica Anka Mrak Taritaš.

Što kažu vladajući?

Ministar pravosuđa poručio da SDP-ov prijedlog neće podržati ustvrdivši da je u skladu s HDZ-ovim postavkama i da SDP time pokazuje licemjerje. Jasan je i stav Domovinskog pokreta.

"SDP je već nekoliko puta imao nekakve inicijative koje nisu imale utemeljenja u stvarnosti. Postrojba i taj pozdrav je pozdrav časne postrojbe HOS-a, to je postrojba koja nije napravila niti jedan ratni zločin", kaže zastupnik Ivica Kukavica.

"Za MOST 'Za dom spremni' je opran u Domovinskom ratu zbog žrtvi naših HOS-ovaca i on mora biti dopušten u svakoj prilici. SDP-ovci su prvo napadali žestoko HDZ da provodi nekakvu ustašizaciju, sad su došli na stavove Plenkovića i HDZ-a", kaže zastupnik Nikola Grmoja.

Točni stavovi i prijedlozi zakonskih izmjena vidjet će se za mjesec dana kada će ih SDP predstaviti u Saboru.