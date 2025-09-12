Ministar Šušnjar otkrio za koliko se režu subvencije za plin i struju: 'Kod toplinske energije će to biti puno manje povećanje'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u razgovoru za RTL Danas otkriva hoće li se rezati subvencije, a osvrnuo se i na kritike šefa SDP-a, Siniše Hajdaša Dončića. S ministrom je razgovarala naša Dajana Šošić.

Vlada u utorak predstavlja paket mjera, najavljeno je popuštanje. Što će to značiti za građane i male poduzetnike?

Vlada će i dalje nastaviti subvencionirati energente za hrvatske građane, isto tako za male poduzetnike. Znači da će i dalje energija biti priuštivija nego što su tržišni uvjeti. To imamo već par godina, od energetske krize. Cijene se jesu stabilizirale, nisu se vratile na početne nivoe pa tako i mi fazno izlazimo iz tih mjera kako bi građani i poduzetništvo to što manje osjetili, izlazak iz mjera.

Što to konkretno znači - hoće li se subvencije za energente, struju i plin, rezati na pola?

Otprilike, ako tako gledamo. Jer, imamo tri segmenta, od same električne energije, plina do toplinske energije i nekih drugih proizvoda energetskih koji se koriste u poduzetništvu. Otprilike možemo reći da će se subvencije smanjivati na pola, ali negdje će to predstavljati izlazak prema tržišnim cijenama u pola, a negdje i znatno manje - i za građane i za male poduzetnike. Recimo, kod toplinske energije će to biti puno manje povećanje cijene zbog specifičnosti određenih distributivnih područja vezano za toplinsku energiju.

Što će to značiti konkretno na računima? Možemo reći, negdje 100 eura više na godišnjoj razini na računima za struju i za plin?

Ne možemo. Mi smo u načelu sa socijalnim partnerima i udrugama poslodavaca, sa svim dionicima koji trebaju biti upoznati - predstavnicima gradova, općina, županija, javnih institucija koje su obuhvaćene ovim mjerama - proveli konzultacije, upoznali ih s našim namjerama, i precizne izračune dobit ćete nakon sjednice Vlade.

Dobro, pedeset posto, to bi bilo negdje 90 do 100 eura.

Ovisi, tržište je volatilno, vidjet ćemo.

Ostaje li energetski dodatak od 70 eura za one najugroženije?

Vlada RH ostaje dosljedna u pomoći našim najugroženijim skupinama, one su definirane i pomaže im se preko naknade za ugrožene kupce za energiju. Iskorištenost tih vaučera dosad je bila negdje oko 50-ak eura, a oni su u vrijednosti 70 eura tako da, sva ova povećanja koja će uslijedit će biti dovoljna za pokriće 100 posto iznosa troškova za energente koje naši najugroženiji građani imaju - nema bojazni da će ovo bilo kako utjecati na njih u budućnosti.

Ta mjera ostaje?

Ta mjera ostaje.

Siniša Hajdaš Dončić jutros je rekao da će postepeno popuštanje mjera dovesti do inflatornog udara. Što kažete na to?

Mogu samo reći da je to opet jedna ingeniozna izjava i ideja koja pokazuje svu raskoš njegovog znanja. To vam je u stilu kao što je predlagao, dok je bio ministar, da se monetiziraju hrvatske autoceste. Ova Vlada neće prodavati obiteljsko srebro, vodit će računa o hrvatskim građanima i hrvatskom poduzetništvu.

Može li to dovesti do ubrzavanja inflacije?

Ne. Dapače, mislim da će to biti jedna od antiinflacijskih mjera.

Što je sa ograničenim cijenama proizvoda? Hoće li se tu nešto mijenjati?

Što se toga tiče, razgovaramo još, nemamo definitivnu odluku, ali prijedlog je da se u određenom smislu remodelira - da se neke cijene koje su određene kao maksimalne, podsjećam da smo mi odredili maksimalne cijene i da nitko ne brani trgovcima da idu ispod tih cijena međutim, pratimo kretanja na tržištu i možda ćemo remodelirati malo i tu odluku.

Ukidati se neće sigurno, ali moglo bi se mijenjati?

Tako je, ali opet u korist naših građana.