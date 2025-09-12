Turizam u minusu, jedino su oni u plusu ove sezone: 'Gužve? Strani turisti se ne žale'

Hrvatske autoceste nakon nemaju razloga biti razočarane sezonom jer su špicu ljeta završili u plusu. I ne samo špicu jer od početka godine do rujna kroz naplatne kućice HAC-a prošlo je 55, 1 milijun vozila, a to je četiri posto veći promet nego prošle godine u istom razdoblju.

Ljetni mjeseci donose sličnu statistiku. Najbolji mjesec za HAC bio je lipanj u kojemu je izbrojano 7,7 milijuna vozila što je skok od čak 10 posto kada se uspoređuje s istim mjesecom lani. U srpnju se rampa na naplatnim kućicama dizala više od devet milijuna puta što je skok od dva posto.

Kolovoz je, očekivano, bio najjači u prometu s preko 10 milijuna vozila a i to je za tri i pol posto bolje nego prošle godine.

O sezoni u plusu s direktorom naplate HAC-a Ivanom Ribičićem razgovarao je reporter RTL-a Danas Boris Mišević.

Vi ste od početka godine i, najbitnije, u ljetnim mjesecima, u plusu. Kako to?

U plusu je cijela godina do sada. Imali smo 60 milijuna vozila, što je dva milijuna vozila u odnosu na prošlu godinu. To je impozantna brojka. U lipnju smo imali deset posto više vozila, u srpnju dva posto, a u kolovozu tri posto više. I na početku rujna imamo 60.000 vozila više nego u istom razdoblju prošle godine. Možemo biti zadovoljni.

Otkud ta matematika, kad pogledamo brojke dolazaka i noćenja?

Ljudi možda češće putuju. Ali treba uzeti u obzir stranca kojeg u medijima dočekaju vijesti o kaosu na autocestama i velikim cijenama, umjesto da ga sačeka da naša zemlja, zemlja Luke Modrića, doprvaka svijeta, Nikole Tesle... To su i sam premijer i ministar naglasili za iduću godinu. Ljudima koji se bave turizmom ovo je dobra prilika. možda i dobra škola, da za iduću godinu priprema bude kvalitetnija.

Osvrnimo se na sezonu, kolone i sve što se događalo?

Kolone i manje gužve su normalne u turističkoj sezoni, posebno u zemlji koja živi od turizma kao što je Hrvatska. Uzmite zimi Austriju gdje se nitko ne buni zbog kolona. Ljeti su kolone u Francuskoj i Italiji po 50 kilometara. Ljudi znaju da idu na odmor. I strani turisti koji dolaze u Hrvatsku nemaju nikakvih primjedbi što se toga tiče. To im je sasvim normalno i znaju da će ih to dočekati. No, dolaze na more, u sigurnu zemlju gdje će provesti odmor i uživati.