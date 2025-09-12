Jesen donosi veće račune: Građanima stiže udar na račune struje i plina; 'Morat ćemo dizati cijene'

Neće ih ukidati, nego rezati – s jeseni nam tako stiže smanjenje subvencija i veći računi za struju i plin. Zato neki već najavljuju i veće cijene usluga.

"Morat ćemo dizati cijene", potvrdio nam je frizer Niko Lukić.

Novi paket tako donosi smanjenje subvencija za 50 posto na računima za energente. Tako bi računi za plin za prosječno kućanstvo porasli za 42 eura na godišnjoj razini, a računi za struju 50 eura na godišnjoj razini.

Sveukupno bi za račune za plin i struju na godišnjoj razini u prosjeku trebali davati 90 eura više, a to se odnosi na građane i male poduzetnike. Energetski vaučeri za najugroženije i dalje će se primjenjivati. Cijene obroka za studente ostat će iste.

Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, ne odobrava ovaj potez.

"Ne mogu ja reći da je dobro kada nešto poskupljuje, ali i u EU ukidaju subvencije. Moramo gledati i to da su s druge strane plaće veće – dakle jedino rješenje je ukidati subvencije."

Boris Podobnik, predsjednik Udruge Glas poduzetnika, komentira: "Ako ste vlada koja drži do svojih građana, onda mjere ukidate tek postepeno, jer biste u protivnom navukli bijes ljudi na sebe."

Danijel Marušić, predsjednik Hrvatske zajednice županija, istaknuo je: "Ono što je bitno je da će najugroženiji imati daljnju pomoć."

SDP smatra da će ukidanje subvencija generirati dodatnu inflaciju, istaknuo je to predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. "Prezentacija je jasna da će ta mjera, odnosno ukidanje istih, biti inflatorni udarac."

Nove mjere bit će na snazi od kraja mjeseca i trajat će do proljeća. A sezonu grijanja građani će tako ipak dočekati uz subvencije – ali reducirane.