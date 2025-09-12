Jutro počinju s osmijehom, a iz svoje velike obitelji u SOS Dječjem selu Ladimirevci članice mobilnih timova odlaze obiteljima koje trebaju pomoć kako bi ostale zajedno.

"Mi radimo na prevenciji izdvajanja djece, odnosno na jačanju obitelji, na tome da oni zaista mogu onda uživati u tom njihovom zajedništvu usprkos nekakvim poteškoćama s kojima se možda susreću", kaže psihologinja i koordinatorica mobilnih timova Tihana Starčević.

Od nasilja u obitelji, preko problema ovisnosti do mentalnog zdravlja. Mnogo je posla za dva mobilna tima u kojima su socijalne radnice, pedagoginje i psihologinje.

Pomogli 300 obitelji

"Kolegice, stručne radnice koje jesu dio Dječjeg sela Ladimirevci i rade u Mobilnim timovima imaju zadatak pružiti psihosocijalnu podršku obiteljima u lokalnoj zajednici i na taj način raditi prevenciju izdvajanja djece iz biološke obitelji", ističe ravnatelj Dječjeg sela Ladimirevci Zoran Relić.

Do sada su pomogli 300 obitelji, a kako bi došli u njihove domove prešli su više od 250 tisuća kilometara.

"Ove godine 50 lokacija, a moramo se i pohvaliti da nam je najdalja lokacija 50 kilometara od Ladimirevaca, dodaje Tihana Starčević.

Stari automobili su im već bili dotrajali pa su za nastavak projekta i svoje misije trebali pomoć.

"Iz tog razloga velika zahvala udruzi RTL pomaže djeci koja je putem natječaja otvorila mogućnost da se javimo s našim projektom i na taj način, zapravo osiguramo potrebnu mobilnost kako bi naši mobilni timovi mogli doći do obitelji koje jesu u potrebi", poručuje Relić.

Sve više onih kojima treba pomoć

A tim obiteljima potpora i savjeti stručnih mobilnih timova mnogo znače.

"Najljepše u tom poslu je kada vidite da je obitelj ostvarila postavljene ciljeve, da je na putu prema samoodrživosti, da im više nismo potrebni mi, nego da će moći sami nastaviti dalje živjeti kvalitetno i punim plućima", dodaje Starčević.

U SOS Dječjem selu naglašavaju da uspijevaju oni koji su jedni uz druge. Pozivaju da svi stanemo uz djecu bez odgovarajuće skrbi jer svakoga dana sve više je obitelji kojima treba pomoć. Nova vozila kojima će SOS mobilni timovi doći do njih, sada su tu.