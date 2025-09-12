Hvar, Brač i Vis tri su otoka čije vodovode država sada želi staviti pod jednu zajedničku upravljačku kapu. Višani poručuju da neće ići.

"Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, vodovod Vis bi se pripojio Braču i Hvaru sa zanemarivim udjelom odlučivanja 0,14 posto i to je za otočane apsolutno neprihvatljivo", poručuje direktor viškog Vodovoda Stipe Vojković.

Vis nije spojen nikakvom cijevi s kopnom ili Hvarom i Bračom, imaju najmanje gubitke u sustavu i najmanju cijenu vode, tvrde Višani.

"Tražimo da otok Vis ostane 42. uslužno područje. Svjesni smo da treba promijeniti zakon i uredbu. A naš zahtjev temelji se na činjenici što otok Vis ima vlastite izvore vode i zadnjih 50 godina ima vlastito vodovodno poduzeće", tvrdi gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić.

Pokrenuta peticija

Pokrenuta je i peticija koju je samo na internetu potpisalo preko dvije tisuće Višana. Komiški gradonačelnik Ivica Vitaljić ističe da imaju niz uvjeta.

"Treći ugovor je ugovor o prioritizaciji našeg alternativnog izvora vode zato što smo već izdvajali za tu cijev od Omiša do Visa koju nikada nismo dobili. Sada tražimo da taj naš projekt bude najvažniji. Ni za jedan od tih ugovora nismo dobili potporu Bračkih jedinica lokalne samouprave", upozorava Vitaljić.

"Onaj tko otoku to odriče ne zna kako je bit žedan nasred mora, a Višani su odlučni zadržati svoju sposobnost upravljanja vlastitom vodom na otoku. Pod bilo koju cijenu bit će borba do posljednje kapi vode", nadovezuje se direktor viškog Vodovoda Vojković.

Brački vodovod nije odgovorio na naš upit o ovom problemu, dok hvarski kažu da su protiv ovakvog plana spajanja.

Odgovor ministrice

"Radi se o nametnutom i nepravednom rješenju koje ignorira specifične uvjete života i poslovanja na otocima. Zakon o otocima je lex specialis i kao takav ima prednost nad ostalim zakonima, uključujući i Zakon o vodnim uslugama", navodi direktor hvarskog Vodovoda Luka Bunčuga.

Na pobunu otočana ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković odgovara: "Intenzivno ćemo raditi na opskrbi vodom za Vis i druge otoke, da je investicija potrebna, velike investicije. Da je integracija potrebna jer mala područja nemaju investicijsku snagu. Velike investicije zahtijevaju promjenu cijene vode, takva se cijena mora primijeniti na šire područje. Svakako ćemo nastaviti dalje razgovarati s Višanima".

Zakonski rok za spajanje triju vodovoda je 23. rujna. Idućeg tjedna bi svi trebali ponovno za stol s resornom ministricom no Višani poručuju - od svojih zahtjeva neće odstupiti.