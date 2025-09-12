Sezona još nije gotova za HGSS-ovce: Imaju li više posla sa strancima ili domaćim ljudima?

Tri dana i dvije noći izgubljena, gladna, dehidrirana i dezorijentirana lutala je nenaseljenim područjem u blizini Benkovca. Susjed je pokazao put kojim je 67-godišnja žena iz Korlata otišla. No, ni traga ni glasa dok u potragu nije krenuo HGSS i tako ispisao još jednu sretnu priču ovog ljeta.

Nakon još jedne uspješne akcije, reporter Rade Županović razgovarao je s dopročelnikom HGSS-a Grgom Puljasom o ovogodišnjoj sezoni.

Možemo li reći da krajem ljetne sezone nekako pada intenzitet posla s HGSS-ovcima?

Pa ne bih kazao baš da je ovo kraj sezone. Sad dolaze upravo najbolji dani za boravak u prirodi, tako da nama u principu vrlo često sezona pokaže da je upravo najintenzivniji dio za nas, najviše akcija bude ovom sada dijelu godine, rujan i dalje, koliko to vrijeme dopusti.

Je li još uvijek vlada mit da zapravo najviše spašavate strance ili više posla imate s našim domaćim ljudima?

Pa to je uistinu mit. Mi stvarno imamo od samih početaka najviše posla s domaćim stanovništvom. U intenzivnoj turističkoj sezoni, kada veliki broj stranih turista dolazi i onda prednjače turisti i strani državljani. U svakom slučaju na kraju godine, kad se sve zbroji, onda je to uvijek pobjeđuju naši.

Koji su to aktivnosti u spašavanju bile najaktualnije za vas?

Vidimo trend da sve više aktivnosti mimo samih planinarskih, športsko penjačkih, alpinističkih i slično. Znači, pojavljuju se sve više u prostoru i biciklisti, pojavljuju se paraglajderi i pojavljuju se aktivnosti na moru, supovi i slična plovila koje onda uslijed ponekad vremenskih prilika naše poznate bure ti ljudi završe s takvim plovilima na nekom otoku. To su vrlo često nepristupačni dijelovi obale, tako da onda i HGSS u tom dijelu ima posla. Ove godine smo imali i na vodama u unutrašnjosti posla. Tako da nije samo da je u ovom priobalnom dijelu gdje je većina turističke turista boravi, nego već se to osjetno prebacilo i na unutrašnjosti i na kontinentu.

Što je s projektom helikopterske službe HGSS a? Ide li ta priča naprijed ili još uvijek tapka u mraku?

Pa, reklo bi, ipak se kreće. Ostvarili smo pozitivnu suradnju s Ministarstvo unutrašnjih poslova. S helikopterima koji su nabavljeni upravo za ovakve svrhe bi sljedeći tjedan krenuti zajednička obuka. Tako da u dogledno vrijeme s intenzivnom obukom na obostrano zadovoljstvo i na zadovoljstvo, naravno građana, imat ćemo tu uslugu ponovno dostupnu u onom pravom smislu. Isto tako i možemo kazati da ćemo onda svi biti sigurniji. Želimo zadržati taj faktor sigurnosti i da nas prepoznaju po tome, kao jednu sigurnu turističku destinaciju.