U ovim gradovima skaču cijene domova za starije, doznajemo gdje još razmišljaju o poskupljenju

Koordinirano i gotovo u minutu istovremeno, stigla su priopćenja Domova za starije Sisak i Petrinja u kojem objavljuju kako će usluga smještaja za njihove korisnike poskupjeti, i to drastično. Unatoč subvencijama, korisnici će u konačnici uslugu smještaja plaćati čak 60 posto više.

Tako se primjerice cijena jednokrevetne sobe za pokretne osobe penje s 370 na 500 eura. U istoj sobi, ali za drugi stupanj usluge cijena u sisačkom Domu za starije poskupjet će sa 610 na gotovo 1000 eura.

"Nije dobro poskupljenje, ni za naše obitelji koje nemaju dovoljno novca da bi to poskupljenje financirali“, kazala je za RTL Danas korisnica Doma za starije osobe Sisak Marica Kocmarić.

Unatoč subvencijama županije, pojedini će korisnici u konačnici uslugu smještaja plaćati čak 60 posto više. Poskupljenje se, tvrdi ravnatelj nije se moglo izbjeći.

Objašnjenje za veće cijene

"Ove cijene za postojeće korisnike vrijede od 1. siječnja 2026. godine, do tada je njima sve nepromijenjeno, dakle plaćaju dosadašnju cijenu, a ona je između 300 i 500 eura. Novim korisnicima se cijene povećavaju s 1. listopadom 2025. godine“, poručio je ravnatelj Doma za starije osobe Sisak Ivor Borovnjak.

Novi cjenik ima i Dom za starije osobe u Petrinji. Soba s balkonom do sada se plaćala oko 350 eura, a uskoro će biti 550. "Najavljeno poskupljenje nikoga nije oduševilo, naravno. Bila bih sretnija da do poskupljenja ne dolazi, svi znamo kakve su mirovine i da ovo većini teško pada“, kaže korisnica Doma za starije osobe Petrinja Vera Šolić.

Ravnatelj pojašnjava razlog su sve veći troškovi, osobito oni za plaće. "Prije dvije godine nama je na mjesec trebalo za plaće bruto masa od 70 tisuća eura za naših 80-ak zaposlenih. U ovom trenutku je potrebno mjesečno 180 tisuća eura“, tvrdi ravnatelj Doma za starije osobe Petrinja Damir Borić. Skuplji su i ostali računi, dodaje ravnatelj sisačkoga doma. Sve to, kaže, utjecalo je na konačnu cijenu. "Isto tako, troškovi hrane, troškovi energenata, kao i svi ostali troškovi lijekova, zdravstvenih usluga koje moramo obavljati gotovo svakodnevno su značajno porasli“, pojašnjava Borovnjak.

Oporba smatra da se teret previše prebacuje na leđa korisnika. Odgovornim za situaciju drže župana. "To je socijalno osjetljivo, to nije privatni dom i ne može poskupjeti 60 posto, i otkako je župan Celjak na vlasti dom je poskupio 145 posto. Tolika inflacija nije nigdje bila“, kaže vijećnica MOST-a u skupštini županije sisačko-moslavačke Luca Gašpar Šako.

Domovi su, navodi župan, bili primorani podići cijene zbog rastućih troškova, no unatoč tome županija i dalje subvencionira smještaj korisnika s dva i pol milijuna eura na godinu. "I dalje ćemo subvencionirati smještaj i to na razini od 350 eura na mjesec za korisnike u Sisku, 380 eura na mjesec u prosjeku za naše korisnike u Petrinji, a tu ubrajamo i očekivani manjak kojeg imaju domovi. To je za jednog korisnika 4150 eura na godinu u Sisku“, kaže župan sisačko-moslavački Ivan Celjak (HDZ).

O poskupljenju razmišlja i Osijek

Poskupljenje razmatra i Osječko-baranjska županija. Kako su nam potvrdili, zbog složene situacije u poslovanju domovi iz Osijeka, Belog Manastira i Đakova nedavno uputili zahtjeve za povećanje cijena, a isti se, poručuju u županiji - razmatranju. Također ističu kako je zadnje povećanje cijena bilo 1. lipnja 2024. godine, a ovisno o kategoriji kretalo se od 9 do 25 posto.

S druge strane, Istarska županija nije podizala cijene smještaja u domovima čiji je osnivač u 2025. godini i isto, kako je potvrđeno RTL-u ne planira do kraja godine.

U domovima za starije osobe u Šibensko-kninskoj županiji čiji je osnivač županija (Dom za starije osoba Cvjetni dom Šibenik i Dom za starije osobe Knin) za sada nije u planu podizanje cijene usluge, iako bi zbog općeg porasta cijena i troškova porast trebao biti neminovan, poručuju iz županije šibensko-kninske.

Ovako pojašnjavaju odgovor: "Odlukom Vlade RH iz ožujka 2024. godine, plaće djelatnika domova za starije osobe su značajno porasle, a na to su se nadovezala i dva porasta plaća djelatnika u 2025 godini, uslijed podizanja osnovice 3+3 posto na državnoj razini.

S obzirom na to da domovi za starije osobe svoje prihode ostvaruju najvećim dijelom iz cijene smještaja svojih korisnika, jasno je da postoji nerazmjer između prihoda i rashoda te je takvo stanje neodrživo. Stoga, kako cijene za korisnike ne bi rasle, Šibensko-kninska županija redovito doznačava sredstva pomoći svojim ustanovama kako bi se poslovanje odvijalo bez većih turbulencija.

Konkretno, za dva predmetna županijska doma za starije osobe, županija je od 1. siječnja 2025. godine doznačila ukupno 436.000 eura pomoći, kako bi ustanove na vrijeme isplatile plaće djelatnicima i podmirivale obveze prema dobavljačima. Očekuje se da će do kraja 2025. godine taj iznos doseći gotovo 700.000 eura", zaključuju.