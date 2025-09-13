Bablje ljeto u Dalmaciji: Manje gužve, ali turisti troše 15 posto više nego lani!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'NAJBOLJE VRIJEME' /

Temperature su pale, plaže više nisu prepunjene, a turisti uživaju u zadnjim danima ljeta.

Desire je stigla iz Španjolske i rekla nam je da zna da je ovo najbolje vrijeme za doći. "Ima puno manje turista i vrijeme je fantastično", rekla je. Očekivanja od babljeg ljeta i rujna su velika, a prvi rezultati obećavajući.

Nikola Petričević, glasnogovornik Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, otkrio je: "U ovom trenutku na području Splitsko-dalmatinske županije još uvijek ima negdje oko 100 tisuća turista, od kojih su najbrojniji Nijemci, Poljaci, Česi i gosti iz Velike Britanije. U usporedbi s prošlom godinom, u ovih nekoliko dana rujna promet je veći oko jedan posto."

Bilježi se rast – i to ne samo u broju noćenja, nego i u potrošnji – restorani rade punom parom.

Ugostitelj Dino Zrilić otkriva da ima i 15 posto više gostiju nego lani. Više pogledajte u prilogu