'JEDINI IZVAN KONTROLE' /

Grmoja o Miletiću, Raspudićima i koaliciji s HDZ-om: 'Spreman sam surađivati sa svima koji...'

Nikola Grmoja službeno je najavio kandidaturu za predsjednika Mosta. Poručio je da Most želi postati prva suverenistička snaga u Hrvatskoj te pozvao na borbu protiv korupcije i za očuvanje domaćih vrijednosti. Istaknuo je da je Most jedina stranka izvan kontrole HDZ-a te da će prednost imati oni koji pošteno rade i grade zemlju. Unutarstranački izbori za novog predsjednika očekuju se krajem rujna ili početkom listopada, a Grmoja želi naslijediti dosadašnjeg čelnika Božu Petrova. Cijeli intervju s Nikolom Grmojom pogledajte u videu 

13.9.2025.
20:42
Dajana Šošić
Nikola GrmojaKandidaturaMost
