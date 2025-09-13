Rijekom su promarširale dvije potpuno različite Hrvatske, jednoj se priklonila gradonačelnica

HOD ZA ŽIVOT/SLOBODU /

U Rijeci u subotu promarširala su dva Hoda - jedan za slobodu izbora uz podršku gradonačelnice, a drugi za zaštitu života od začeća. Svaki s porukom i vrijednostima koje okupljeni zastupaju.

Katarina Štambuk, članica organizacijskog tima 'Hoda za život' kaže da uvijek postoji rješenje. "Smatramo da je pobačaj prekid života nerođenog djeteta i da u zajedništvu želimo osnažiti sve majke koje razmišljaju o takvom činu da to ne naprave jer uvijek postoji rješenje."

S druge strane, iz organizacijskog tima 'Hoda za slobodu' su za slobodu izbora. "Naš glas koji podržavaju građanke i građani Rijeke od 2018. godine je glas za slobodu izbora i glas za odlučivanje nad vlastitom sudbinom i vlastitim tijelom", kazala je Jelena Androić.

Iva Rinčić u 'Hodu za slobodu'

Hod za slobodu krenuo je u 10 sati s Jadranskog trga preko Rive do Delte. Zalažu se za pravo izbora i život bez prisile, protiv su obaveznog vojnog roka i protiv svih oblika nasilja. "Branim svoju slobodu i neću dopustiti da netko kontrolira moje tijelo, moj glas i moj um", kaže Nikolina iz Rijeke

Među 300 okupljenih i riječki političari kao i gradonačelnica Rijeke. "Ljudi biraju prema svojim vrijednostima ali važno je poslati poruku o vrijednostima u koje vjeruješ. Zato sam ja u Hodu za slobodu", kazala je Iva Rinčić.

U isto vrijeme, pola kilometra dalje - Hod za život. 250 okupljenih s Jelačićevog je prema Jadranskom trgu krenulo zalažući se za zakonsku zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti.

"Uzet život nerođenom djetetu, imaš posljedice cijeli život. Ja sam to iskusila. Ja sam godinama sanjala rađanje djece. Podržavam mlade da ustraju na životu, a ne na abortusu", tvrdi Ingrid iz Rijeke. Kako je sve proteklo donosi Laura Damnjanović Šalamon.