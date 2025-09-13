Nepalce integrirati u društvo: Nema kod njih pali-nepali; Pali sve odreda

PA DA VIDIŠ REDA /

Što se tiče borbe protiv korupcije, naši ljudi u Nepalu su dosta poduzetniji nego ovdje kod kuće. E vidite, zato je važno da što prije ove naše Nepalce integriramo u hrvatsko društvo, to je jedini način da stvari ovdje krenu na bolje. Nema kod njih pali- nepali - pali sve odreda. A kao, zovu se Nepalci. To je samo fora da zavaraju vlast. A naš čovjek, kako smo vidjeli, prije bi zapalio sebe nego Vladu il Sabor. Ni Srbi nisu ništa bolji od nas. Već mjesecima jedu Vučićeva g****a i šta? Ništa. Ko budale samo šetaju gore dolje. A ovi u Nepalu za jedan dan sve riješili. Treba uzeti taj njihov know-how i da vidiš reda.