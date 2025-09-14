Tadić objasnio zašto Rumunji nisu obarali ruski dron i poslao upozorenje: 'Ako Rusi vide...'

NAPETOSTI NA ISTOKU /

Nove napetosti na istoku Europe. Ruski dron upao je u rumunjski zračni prostor, no njihovi borbeni lovci nisu ga oborili. Drugi je to incident - nakon Poljske - u samo nekoliko dana. Rumunjska je u subotu navečer poslala dva borbena zrakoplova F-16 u zrak kako bi pratila situaciju nakon napada, a građanima na istoku zemlje poslana su upozorenja da se sklone.

Prije incidenta u Rumunjskoj, sirene za uzbunu oglasile su se i u Poljskoj, a vlasti su digle svoje, ali i savezničke avione zbog prijetnje dronova. Zračna luka u Lublinu bila je privremeno zatvorena iz sigurnosnih razloga.

Ruska provokacija ili slučajnost? Fizičar i stručnjak za nuklearnu energiju Tonči Tadić ne vjeruje u slučajni scenarij. Evo što kaže o tome zašto dron u Rumunjskoj nije oboren kao u Poljskoj:

"Vjerojatno iz straha da će dron, ako na sebi ima eksploziva, biti samo onesposobljen u zraku, pasti i prouzročiti štetu nad nečim u Rumunjskoj. Možemo očekivati još ovakvih događaja. Rusija je s ovim testirala spremnost NATO članica da ruše nepozvane ciljeve u svom zračnom prostoru. Ako vide da tu nema problema, onda će tuda slati svoje dronove prema ukrajinskim civilima", mišljenja je Tadić.